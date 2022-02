‘Marcos Senesi moet onderdeel worden van investering van 100 miljoen euro’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 13:11 • Chris Meijer

Marcos Senesi moet een van de zomerse versterkingen voor AS Roma worden. La Gazzetta dello Sport schrijft dat José Mourinho honderd miljoen euro nodig heeft om in ieder geval een verdediger, een middenvelder en een aanvaller aan zijn selectie toe te voegen. Naast Senesi zijn Granit Xhaka van Arsenal en Filip Kostic van Eintracht Frankfurt voor die renovatie in beeld.

Het eerste seizoen van Mourinho als trainer van AS Roma verloopt vooralsnog teleurstellend. De Romeinen bezetten in de Serie A de zevende plaats, met een achterstand van zes punten op de dichtstbijzijnde Champions League-plaats. Internazionale elimineerde AS Roma afgelopen week in de kwartfinale van de Coppa Italia, waardoor de Conference League de enige overgebleven prijs is om voor te strijden. De ploeg van Mourinho plaatste zich - ondanks een 6-1 nederlaag tegen Bodo/Glimt - als groepswinnaar voor de achtste finales.

De resultaten van AS Roma tot dusver onder Mourinho zorgen voor teleurstelling bij de Amerikaanse eigenaren, de familie Friedkin. Zij vertrouwen Mourinho echter wel een zomerse renovatie toe. Dat moet gebeuren door te investeren en hoeveel geld er geïnvesteerd zal worden, hangt af van of AS Roma dit seizoen de Champions League, Europa League of Conference League haalt. Het staat vast dat er minimaal drie spelers in iedere linie moeten worden binnengehaald.

Senesi is de voornaamste kandidaat om de verdediging van AS Roma te versterken. De 24-jarige Argentijnse verdediger - in 2019 voor zeven miljoen euro en met een doorverkooppercentage overgenomen van San Lorenzo - heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2023. Eerder bestond vanuit beide kampen de intentie om die verbintenis op te waarderen, maar daar is het vooralsnog niet van gekomen. Senesi speelde tot dusver 96 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Xhaka was afgelopen zomer al nadrukkelijk in beeld bij AS Roma, maar een transfer kwam destijds nog niet van de grond. Uiteindelijk verlengde Arsenal zijn contract tot medio 2024, maar de Romeinen zijn van plan zich desondanks komende zomer weer te melden voor de Zwitserse middenvelder. Kostic - voormalig speler van FC Groningen - speelt sinds 2018 voor Eintracht Frankfurt, nadat hij in eerste instantie op huurbasis en een jaar later definitief werd overgenomen van Hamburger SV. De Servisch international heeft in Frankfurt nog een contract tot medio 2023.