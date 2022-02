Barcelona en Juventus kregen ‘nee’ te horen: ‘Deze club had voorkeur’

Woensdag, 9 februari 2022 om 12:55 • Rian Rosendaal

Anthony Martial had de clubs voor het uitkiezen in de winterse transferperiode. Juventus en Barcelona hengelden naar de diensten van de 26-jarige aanvaller uit Frankrijk, die uiteindelijk koos voor een verhuurperiode bij Sevilla. De van Manchester United afkomstige Martial heeft naar eigen zeggen heel bewust gekozen voor de kans die hem door de Spaanse club werd geboden vorige maand.

"Ja, het klopt dat Juventus heeft geprobeerd om mij aan te trekken", erkent Martial in een interview met de plaatselijke krant Diario de Sevilla. "Ik heb het besproken met mijn zaakwaarnemer en gelijk benadrukt dat Sevilla mijn voorkeur had. Dat was voor mij en mijn familie gewoon de beste optie. Daarna nam ook Barcelona contact op met mijn zaakwaarnemer. Maar ook toen zei ik tegen hem: 'Sevilla staat bovenaan mijn lijstje'. En als ik zoiets tegen iemand zeg, dan verandert dat ook niet meer. Dan houd ik mij daar ook gewoon aan", aldus de winteraanwinst van Sevilla.

Martial geeft toe dat hij op financieel gebied water bij de wijn heeft gedaan, om zo de overgang naar Sevilla mogelijk te kunnen maken. "We hebben allebei een offer gebracht om alles rond te maken. Mijn salaris hier ligt lager, maar ik ben blij dat Sevilla dat op zich wil nemen tot het einde van het seizoen. We hebben er dus samen voor gezorgd dat de deal zou slagen en ik geloof dat beide partijen er alleen maar beter van worden. Ik sta nog steeds volledig achter deze keuze, want ik wist dat ik weer aan spelen zou toekomen. En dat is het allerbelangrijkste."

"Andere grote clubs hebben geprobeerd om mij te overtuigen, maar Sevilla was altijd prioriteit nummer een voor mij. Het is namelijk een erg goede club om voor uit te komen. Het is voor mij dus de juiste beslissing geweest", herhaalt Martial nog maar eens. De verhuurde aanvaller hoopt door het tijdelijke afscheid van Manchester United in beeld te blijven bij bondscoach Didier Deschamps, zeker ook met het WK in Qatar in aantocht. "Het WK is zeker een van mijn doelen. Ik wil erbij zijn, want de vorige keer (in 2018, red.) was ik er niet bij en veroverde Frankrijk de wereldtitel. Ik ga er dus alles aan doen om een plaats in de WK-selectie af te dwingen. Als ik bij Sevilla goed presteer, dan kom ik vanzelf bij de nationale ploeg terecht. Het ligt dus helemaal aan mijzelf", besluit Martial.