Romano meldt akkoord Martial: aanvaller verlaat United op huurbasis

Dinsdag, 25 januari 2022 om 10:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:00

Anthony Martial maakt het seizoen niet af bij Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert wordt de 26-jarige aanvaller tot het einde van het seizoen gehuurd door Sevilla. Martial was bij United niet verzekerd van een basisplaats en had zijn zinnen al enige tijd gezet op een tijdelijke transfer naar de huidige nummer twee van LaLiga. Sevilla zal het salaris van de aanvaller tot juni betalen.

Martial kwam zaterdag in de slotfase van het gewonnen Premier League-duel met West Ham United (1-0) nog wel als invaller binnen de lijnen, maar United-manager Ralf Rangnick bevestigde eerder al dat de aanvaller wilde vertrekken. De korte invalbeurt tegen the Hammers zal voorlopig zijn laatste optreden voor United zijn, want volgens Romano landt Martial dinsdagmiddag in Spanje om zijn tijdelijke transfer naar Sevilla af te ronden.

Romano meldt dat technisch directeur Monchi twee maanden bezig is geweest om de deal met United rond te krijgen. Het zou gaan om een huurdeal zonder optie tot koop. Volgens Marca is er schot in de onderhandelingen gekomen nadat Martial zijn salariseisen flink naar beneden heeft bijgesteld. Sevilla betaalt de aanvaller de komende vier maanden tussen de vijf en zes miljoen euro, iets minder dan de helft van het salaris dat hij momenteel in Manchester opstrijkt.

Martial kwam dit seizoen bij United mede door blessureleed niet verder dan 367 speelminuten. Zijn zaakwaarnemer liet in december al weten dat het seizoen afmaken op Old Trafford geen optie was voor zijn cliënt. Sinds anderhalve week staat de relatie tussen Martial en manager Rangnick onder druk. De Duitse oefenmeester verzekerde na de puntendeling tegen Aston Villa (2-2) dat hij niet over de aanvaller kon beschikken omdat deze geweigerd had om deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het duel in Birmingham.

“Martial wilde geen onderdeel uitmaken van de selectie”, zei Rangnick na afloop op de persconferentie. “Hij zou normaal gesproken in de wedstrijdselectie hebben gezeten, maar dat weigerde hij. Daarom was hij gisteren (vrijdag 14 januari, red.) niet met ons meegereisd.” De reactie van Martial volgde razendsnel via sociale media. “Ik zal nooit weigeren om een wedstrijd voor Manchester United te spelen”, benadrukte de aanvaller op zijn Instagram. “In zeven jaar tijd heb ik nooit géén respect getoond voor de club en de fans en dat zal ik ook nooit doen.”