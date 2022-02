Guardiola grapt over veelbesproken TikTok-video ‘dronken’ Grealish

Woensdag, 9 februari 2022 om 12:33 • Rian Rosendaal

Er is in de Engelse media weer eens ophef over beelden die zijn verschenen van een kennelijk dronken Jack Grealish. Op de beelden, die zijn verschenen op een TikTok-account, is te zien hoe de aanvallende middenvelder van Manchester City de toegang tot een nachtclub in Manchester wordt geweigerd, waarna hij wordt afgevoerd door waarschijnlijk een vriend. Josep Guardiola is inmiddels op de hoogte van het incident, maar de manager wil zijn speler liever niet publiekelijk veroordelen.

Grealish werd tijdens de stapavond in Manchester vergezeld door onder meer ploeggenoten Riyad Mahrez en Kyle Walker. Op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Brentford van woensdagavond werd Guardiola geconfronteerd met het voorval en de Spaanse coach kreeg de vraag of hij zich had gestoord aan het drietal van the Citizens. "Ja, heel erg. Ik vind het vooral heel erg dat ze mij niet hebben uitgenodigd", zei Guardiola met een kwinkslag. "En dat bevalt me niet. Hopelijk ontvang ik de volgende keer wel een uitnodiging."

Op een TikTok-video is te zien hoe Jack Grealish wegloopt nadat hem kennelijk de toegang tot een nachtclub in Manchester is geweigerd.

Guardiola had geen zin om tijdens de persbijeenkomst met de beschuldigende vinger te wijzen richting Grealish, Mahrez en Walker. "Op de video is niet duidelijk te zien wat er precies is gebeurd. Hij (Grealish, red.) heeft gegeten met zijn vrienden en was toen nog gewoon nuchter. Mijn spelers weten dat ze risico's lopen als ze op stap gaan, zeker met de sociale media van vandaag de dag. Maar Riyad, Kyle en Jack hebben zich verder perfect opgesteld. Ze krijgen desondanks een boete, omdat ze mij niet hebben uitgenodigd", herhaalde Guardiola nog maar eens. Manchester City ontkent in een statement dat Grealish vanwege openbaar dronkenschap niet naar binnen mocht bij de nachtclub. Hij zou zelf de beslissing hebben genomen om te vertrekken, zo klonk het.

Het is niet de eerste keer dat er in Engeland ophef is ontstaan over het stapgedrag van Grealish, bezig aan zijn eerste seizoen bij Manchester City. Na de finale van het EK 2020 en in december kwamen er ook verhalen naar buiten over dronken escapades van de 26-jarige speler. Tijdens een van de lockdowns in Engeland in december 2020 reed Grealish met hoge snelheid zijn Range Rover in de prak. Hij ontving toen een rijverbod van negen maanden. Daarnaast werd hem een boete van ruim 80.000 euro opgelegd.