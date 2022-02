Kenneth Taylor maakt goede indruk: ‘Hier neemt hij echt het heft in handen’

Zondag, 6 februari 2022 om 19:01 • Dominic Mostert

Kenneth Perez is goed te spreken over de wijze waarop Kenneth Taylor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte. De negentienjarige middenvelder van Ajax viel zondag in tegen Heracles Almelo (3-0) en luisterde zijn entree binnen twee minuten op met een doelpunt. Volgens Perez was het voor Taylor belangrijk om aan te tonen dat hij meer in zijn mars heeft dan enkel ‘meehobbelen’ met zijn ploeggenoten.

De analist van ESPN zag Ajax nauwelijks in de problemen komen tegen Heracles en vond de wissels, onder wie Taylor, een gretige indruk maken. In minuut 65 bepaalde Taylor de eindstand. Het talent werd aan de linkerflank bereikt door een wippertje van Sébastien Haller, was te snel voor Navajo Bakboord en maakte oog in oog met Blaswich geen fout. Dat Taylor duidelijk voor eigen succes ging, deed Perez goed om te zien.

Kenneth Taylor maakt op fraaie wijze zijn eerste treffer voor Ajax in de Eredivisie! pic.twitter.com/GkQmDAl4tL — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

“Dit vind ik wel goed van Kenneth Taylor”, reageert de voormalig middenvelder van Ajax na de wedstrijd. “Ik moet nog zien of het wat wordt, het is vaak allemaal wat plichtmatig, maar hier neemt hij echt het heft in handen. Niks voorgeven, ik snijd nu zelf naar binnen, denkt hij. Hij kijkt heel even op en kiest vervolgens voor zichzelf. Hij weet dat hij een schietkans krijgt als hij langs de verdediger komt.”

“Dit is iets wat hij echt moet toevoegen aan zijn spel, in plaats van mee te hobbelen en de bal aan de goede kleur geven. Als je dit toevoegt, dan val je op en maak je het verschil”, concludeert Perez. Taylor speelde zijn dertiende officiële wedstrijd voor Ajax. Dit seizoen kwam hij tot vijf invalbeurten in de Eredivisie, drie invalbeurten in de Champions League en twee basisoptredens in de TOTO KNVB Beker. Bovendien deed hij acht keer mee bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.