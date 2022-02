‘Barcelona moet haast maken met nieuw contract na etentje met Guardiola’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 10:40 • Chris Meijer

Sport voert de geruchten over de nabije toekomst van Ronald Araújo op. De Spaanse sportkrant publiceert een foto waarop te zien is dat Josep Guardiola om de tafel heeft gezeten met Edmundo Kabchi, de zaakwaarnemer van de 22-jarige centrumverdediger. Araújo is vooralsnog niet voornemens om zijn tot medio 2023 lopende contract bij Barcelona te verlengen.

Kabchi is een grote naam in het Zuid-Amerikaanse voetbal en stond het meest recent als president aan het roer bij Deportivo Táchira uit Venezuela. Samen met zijn broer Georges is Kabchi eigenaar van Albacete Balompié - dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal - en Boston River, niet geheel toevallig de Uruguayaanse club waar Barcelona Araújo in de zomer van 2018 voor bijna vijf miljoen euro oppikte. Kabchi was volgens Sport de architect van de transfer van Araújo naar Catalonië.

Araújo zette in 2018 zijn handtekening onder een vijfjarig contract, dat dus over anderhalf jaar afloopt. Barcelona wil graag verder met de zevenvoudig Uruguayaans international, maar hij legde eerder deze week een eerste officiële aanbieding om zijn contract te verlengen naast zich neer. Araújo verdient volgens AS momenteel ‘slechts’ 900.000 duizend euro, een salaris dat flink lager ligt dan de overige centrumverdedigers van Barcelona.

Hij plaatst zichzelf op dezelfde lijn als de andere centrale verdedigers die veel meer verdienen. Centrale verdedigers als Clément Lenglet en Samuel Umtiti hebben veel hogere salarissen en zijn de laatste twee jaar minder prominent aanwezig geweest. De Uruguayaan zou de waardering van de club terug willen zien op zijn loonstrookje. Araújo schat zichzelf in dezelfde salarisschaal als Pedri, Ansu Fati en Ferran Torres, die zes miljoen euro per jaar opstrijken.

Door de beperkte financiële middelen kan Barcelona niet zomaar aan deze eisen voldoen. Marca meldde in een eerder stadium al dat diverse clubs uit de Premier League de ontwikkelingen rond de contractonderhandelingen van Araújo nauwlettend in de gaten houden. Manchester City wordt ook al langer genoemd als gegadigde en die geruchten worden nu verder aangezwengeld na het etentje van Guardiola met Kabchi. Sport benadrukt dat Barcelona haast moet maken met de contractverlenging van Guardiola.