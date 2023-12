Bayern is bereid zeer diep in de buidel te tasten voor basiskracht FC Barcelona

Bayern München wil Ronald Araújo koste wat kost overnemen van FC Barcelona. Dat meldt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports. De interesse van der Rekordmeister in de 24-jarige verdediger was al enige tijd bekend, maar Plettenberg benadrukt nu dat Araújo hét transferdoelwit van Bayern is, ongeacht z’n prijskaartje.

“Araújo is absoluut het transferdoelwit van Bayern”, schrijft Plettenberg op X. “Vrijdag hebben Tuchel (trainer van Bayern, red.) en Freund (sportief directeur van Bayern, red.) gebeld met Araújo.”

“Tuchel heeft hem duidelijk gemaakt dat hij hem heel graag wil, het liefst al in de winter of anders komende zomer, ongeacht zijn prijskaartje. Bayern is bereid om een enorm bedrag te betalen. Het is nu aan Araújo om te beslissen.”

Bayern maakt er geen geheim van dat de club in de winterse transferperiode een nieuwe centrumverdediger wil toevoegen aan de selectie. Met enkel Matthijs de Ligt, Kim Min-jae en Dayot Upamecano is de spoeling volgens trainer Thomas Tuchel te dun. De Ligt is daarnaast ook veelvuldig geblesseerd geweest dit seizoen.

Barcelona wil echter voorkomen dat de verdediger vertrekt. Fabrizio Romano meldde vorige week dat de club het contract van Araújo zelfs wil verlengen. De Uruguyaan ligt momenteel tot medio 2026 vast bij Barcelona, dat zijn verbintenis vorig jaar april nog verlengde.

Ondanks dat Barça veel zou kunnen verdienen aan een mogelijke transfer van Araújo, zijn de Catalanen dus niet van plan hem te verkopen. Hij speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van trainer Xavi voor de komende jaren.

De 24-jarige mandekker kan onder Xavi rekenen op een vaste basisplaats bij zijn club en wordt gezien als een van de beste verdedigers van Spanje. Hij kwam in totaal al tot 126 wedstrijden voor Barça, waarin hij acht doelpunten en drie assists noteerde. Araújo kan ook als rechtsachter prima uit de voeten en droeg al meermaals de aanvoerdersband van zijn club.

