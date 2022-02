PSV spreekt met Van Nistelrooij en zocht al toenadering tot Koeman

Donderdag, 3 februari 2022 om 21:42 • Dominic Mostert

De directie van PSV heeft donderdag gesproken met Ruud van Nistelrooij, meldt het Eindhovens Dagblad. De trainer van Jong PSV werd gesignaleerd bij het Philips Stadion en had volgens ingewijden een 'reguliere afspraak' met de clubleiding. De krant acht de kans 'erg gering' dat Van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt aan de slag gaat.

Schmidt maakte eerder op de dag bekend te vertrekken aan het eind van het seizoen. De trainer beschikt over een aflopend contract en was de afgelopen maanden niet helder over zijn toekomstplannen. Zodoende zou PSV 'eerder' al informeel contact hebben gezocht met Ronald Koeman, die in het seizoen 2006/07 al werkzaam was in Eindhoven en landskampioen werd. PSV zou echter nog geen antwoord hebben gekregen van het kamp-Koeman.

Er is volgens betrokkenen nog geen contact opgenomen met Phillip Cocu, die tussen 2013 en 2018 de scepter zwaaide. Eerder deze week sloot Cocu een rentree niet uit. "PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen. Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit nooit dingen bij voorbaat uit", zei hij tegen Voetbal International. Het is op dit moment onduidelijk of er nog andere kandidaten zijn om Schmidt op te volgen vanaf volgend seizoen.

Het Eindhovens Dagblad speculeert dat Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, een interessante optie kan zijn. "Hij kan bij een overstap PSV doorgaan op de weg die Schmidt had ingeslagen. Bekend is ook dat de directie van PSV zeer gecharmeerd is van Peter Bosz." Bosz is momenteel echter de hoofdtrainer van Olympique Lyon. Hoewel hij dit seizoen onder druk heeft gestaan, heeft hij meer lucht gekregen doordat Lyon de laatste drie wedstrijden won in de Ligue 1.