Van Bronckhorst sipt na afstraffing in Old Firm: ‘Het was een puinhoop’

Donderdag, 3 februari 2022 om 07:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:01

Giovanni van Bronckhorst leed woensdagavond nota bene tegen Celtic zijn eerste nederlaag met Rangers. De 3-0 nederlaag in de Old Firm was er voor de Nederlander een om snel te vergeten. Na 45 minuten voetbal in een moordend tempo keek zijn ploeg al tegen een 3-0 achterstand aan en dat bleek ook de eindstand. “Dit is heel teleurstellend. Alsof we er helemaal niet klaar voor waren en dit voor alle spelers de eerste Old Firm was.”

“Die eerste helft was niet iets wat ik aan heb zien komen”, benadrukte Van Bronckhorst na afloop. “Toen het eerste fluitsignaal klonk, hebben we staan wachten tot de eerste treffer binnen viel. We stopten bij de eerste goal zelfs tot de scheidsrechter affloot, maar dat deed hij niet. Dat vond ik echt onbegrijpelijk van mijn ploeg. Hoe we de doelpunten weggeven... Het was een puinhoop, ik kan het niet anders zeggen.”

?? | Celtic slaat Rangers met twee doelpunten in drie minuten al helemaal KO! ?? #CELRAN pic.twitter.com/9xLQGhVTso — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 2, 2022

“Niet meelopen met je directe tegenstander, niet de strijd aangaan. We waren niet klaar voor dit gevecht. Ongelooflijk.” Reo Hatate, onlangs overgekomen van Kawasaki, voetbalde zich in de harten van de Celtic-aanhang door de eerste twee goals voor zijn rekening te nemen. Liel Abada maakte er voor het rustsignaal nog 3-0 van, op aangeven van Hatate. In de tweede helft was de wedstrijd feitelijk gespeeld. Rangers probeerde nog wel om zich terug te knokken in de wedstrijd, maar tevergeefs.

Na een vlekkeloze start onder Van Bronckhorst heeft Rangers plots de koppositie in de competitie uit handen gegeven. Celtic heeft nu 57 punten en is de nieuwe koploper in Schotland. Rangers staat nu een punt achter. “We wisten wat voor atmosfeer het zou zijn, kenden de druk en ambiance die we zouden treffen, maar we waren er niet klaar voor”, concludeerde Van Bronckhorst.