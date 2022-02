Van Bronckhorst beleeft ongelofelijk pijnlijke Old Firm tegen Celtic

Woensdag, 2 februari 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:40

Giovanni van Bronckhorst heeft woensdag een ongelofelijk gevoelige tik gekregen in de Schotse titelrace. De manager ging met Rangers kansloos onderuit in the Old Firm tegen Celtic, dat al voor rust de eindstand had bereikt: 3-0. Celtic passeert Rangers daardoor op de ranglijst en heeft als koploper nu één punt voorsprong op de aartsrivaal.

Celtic was veel beter en slaagde er via andere spelers wél in om te scoren. In de vijfde minuut viel de eerste, toen Reo Hatate een afvallende bal na een hoekschop oppikte en in de hoek knalde: 1-0. Georgios Giakoumakis, vorig seizoen nog de topscorer van de Eredivisie, was als gebruikelijk in de basis begonnen bij Celtic. De spits scoorde in Schotland tot nu toe slechts drie keer en kon daar in zijn dertiende officiële duel geen nieuw doelpunt aan toevoegen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Giakoumakis kreeg daarvoor na de openingsgoal wel enorme kansen, maar was driemaal ongelukkig in de afronding. Rangers-doelman Allan McGregor bracht redding op zijn kopbal en zijn twee intikkers van dichtbij en hield de schade voor the Gers daarmee nog beperkt. Celtic bleef echter aanzetten en besliste de wedstrijd nog voor rust.

Het werd de avond van Hatate, die drie minuten voor rust met een heerlijk afstandsschot van 25 meter scoorde: 2-0. Binnen twee minuten kreeg Rangers de genadeklap. De defensie stond te slapen bij een voorzet van links en zag de alerte Liel Abada de kans om de bal binnen te lopen: 3-0. De wedstrijd was daarmee gespeeld en na rust volgden weinig hoogtepunten. Ryan Jack raakte namens Rangers nog wel de lat met een knalhard schot.