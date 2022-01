Newcastle United wil absolute stunt uithalen bij Bayern München

Donderdag, 27 januari 2022 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Thomas Müller heeft zich op de radar gespeeld bij Newcastle United en Everton, meldt BILD. De aanvaller van Bayern München heeft in Zuid-Duitsland nog een contract tot volgend jaar zomer. Gesprekken over een nieuw contract zijn nog niet aan de orde. Mogelijk komt het komende zomer tot een transfer van de man die sinds 2000 bij Bayern speelt, daar Müller er niks voor zou voelen om Bayern nog deze winter te verlaten.

Müller is al jaren de drijvende kracht achter het succes van Bayern. Ook dit seizoen heeft hij met 6 doelpunten en 16 assists in de Bundesliga een belangrijk aandeel in de prestaties van de koploper. Müller staat nog tot de zomer van 2023 onder contract in München. Op dit moment zijn er geen gesprekken gaande over een contractverlenging. BILD weet wel te melden dat een winters vertrek niet aan de orde is voor Müller. In de zomer liggen alle kaarten op tafel, zo klinkt het.

Van Newcastle wordt verwacht dat het komende zomer de knip gaat trekken, mocht de club zich handhaven in de Premier League. De steenrijke eigenaren gaven deze winter al 45 miljoen euro uit met de komst van Kieran Trippier en Chris Wood. Bruno Guimarães moet de volgende in de rij worden met een transfer van veertig miljoen euro. Müller zei vorig jaar een transfer niet uit te sluiten. "Ik ben niet toegewijd aan deze club. Ik heb altijd van deze club gehouden. Maar als zich een situatie voordoet waarin je een beslissing moet nemen om misschien voor een andere club spelen, dan zou dat geen schande zijn en geen enkel probleem."

De aanvaller heeft zijn hele carrière bij Bayern doorgebracht, nadat hij er in 2000 in de jeugdopleiding terechtkwam. In het seizoen 2008/09 maakte hij zijn debuut onder Jürgen Klinsmann. Müller staat met 610 wedstrijden op de derde plaats van spelers met de meeste wedstrijden in het shirt van Bayern. Qua doelpunten moet hij enkel Gerd Müller en Robert Lewandowski voor zich dulden. Müller won met Bayern onder meer tien keer de landstitel, zes keer de beker en twee keer de Champions League.

BILD verwacht niet dat Müller een avontuur bij Newcastle of Everton boven Bayern verkiest. Beide Engelse clubs strijden momenteel tegen degradatie. Newcastle staat achttiende met 15 punten uit 21 duels, terwijl Everton het met een zestiende plek (19 punten) niet heel vele beter doet. Hekkensluiter Burnley, dat op drie punten van Newcastle staat, speelde bovendien drie wedstrijden minder. Everton en Newcastle nemen het bij de hervatting van de Premier League op 8 februari tegen elkaar op.