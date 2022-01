‘Ajax was concreet, maar we hadden een gesprek buiten de transferperiode’

Claudinho had dit seizoen bijna in het shirt van Ajax gespeeld. De 24-jarige middenvelder van Zenit Sint-Petersburg was afgelopen zomer naar eigen zeggen 'erg dichtbij' een overeenkomst met de Amsterdammers, die echter buiten de transferperiode contact met hem opnamen. Ajax wilde Claudinho een voorcontract laten tekenen, maar de Braziliaan had een afspraak met zijn oude club Red Bull Bragantino om dat niet te doen.

"Ik had afgelopen zomer aanbiedingen van AS Roma en Ajax", onthult Claudinho in gesprek met het Russische Sports.ru. "Ajax was het meest concreet, maar we hadden een gesprek toen de transfermarkt nog gesloten was. Ze wilden dat ik een voorcontract tekende, maar ik had een overeenkomst met Red Bull Bragantino." Claudinho werd die zomer opgenomen in de Braziliaanse Olympische selectie, evenals Ajacied Antony, wiens teamgenoot hij dus niet zou worden.

Tijdens de Olympische Spelen (waar de Brazilianen de gouden medaille binnensleepten) klopte Zenit aan, dat erg vastberaden was om de middenvelder binnen te halen. "Ze waren erg resoluut, en alle andere opties waren verdwenen. Natuurlijk was ik aangetrokken door het feit dat er al andere Brazilianen bij Zenit zaten, zoals Malcolm, die ik al ken sinds mijn achtste. Hij praatte constant tegen me over de club, die waarschijnlijk navraag heeft gedaan over mij bij hem. In het algemeen heeft Malcolm een belangrijke rol gespeeld bij de transfer."

Claudinho denkt dat Antony een soortgelijke rol had kunnen spelen, al was de vleugelspeler van Ajax volgens de Zenit-revelatie niet op de hoogte van de gesprekken met Ajax tijdens de Olympische Spelen. Claudinho kwam sinds zijn komst naar Rusland tot liefst zeven treffers in twaalf competitieduels; in de Champions League maakte hij er twee in zes duels. Zijn contract bij de huidige koploper van de Russische Premier League loopt door tot medio 2026.