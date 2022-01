Valentijn Driessen adviseert Ajax: ‘Daar moet je echt schijt aan hebben’

Dinsdag, 25 januari 2022 om 07:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:51

Valentijn Driessen adviseert Ajax om Nicolás Tagliafico niet naar Barcelona te laten gaan. De linksback is ongelukkig in Amsterdam en wil graag deze winter vertrekken. Ajax wil alleen praten over een definitief vertrek van de Argentijn, terwijl Barcelona een verhuurperiode als enige optie ziet. De Telegraaf meldde eerder al dat Barcelona zich in Amsterdam heeft gemeld voor de diensten van Tagliafico. Als het aan Driessen ligt, werken de Amsterdammers niet mee, zo vertelde hij maandagavond bij Voetbalpraat.

Barcelona geeft de voorkeur aan een huurdeal, terwijl Ajax alleen wil praten over een definitieve transfer. Tagliafico heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. "Die spelers moet je niks gunnen, want ze gunnen jou ook niks", reageerde Driessen stellig toen in het praatprogramma de eventuele transfer van Tagliafico ter sprake kwam. "Op het moment dat je in de Champions League speelt, moet je dan naar Barcelona gaan? Die komen uit in de Europa League en spelen rond de vijfde plek in LaLiga. Ajax wil kampioen worden, wil de beker winnen en wil ver komen in de Champions League. Daar moet Ajax echt schijt aan hebben."

De reactie van Driessen volgt op het verzoek van Tagliafico aan Ajax om mee te werken aan een transfer. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf is er intern bij Ajax de nodige onrust vanwege de situatie rondom de verdediger. Het dagblad weet dat Tagliafico boos is over het feit dat Ajax hem geen tussentijdse transfer gunt. De kans om voor een club als Barcelona te spelen komt volgens de vleugelverdediger niet heel vaak voorbij. Tagliafico benadrukt daarnaast dat Ajax hem vorig jaar zomer zou hebben toegezegd mee te denken als er serieus bod binnenkomt in de Johan Crujff ArenA.

Kenneth Perez, die ook in het praatprogramma aanwezig was, kijkt er niet raar van op als Tagliafico gewoon in Amsterdam blijft. "Zondag leek het erop dat hij er na tien à vijftien minuten in moest door een blessure bij Daley Blind", aldus de vaste analist. "Ik kan me voorstellen dat Erik ten Hag die optie er graag bij heeft, anders kom je bij Devyne Rensch uit." Ten Hag benadrukte zondagmiddag op de persconferentie na afloop van het met 1-2 gewonnen uitduel met PSV inderdaad dat hij Tagliafico met het oog op het restant van het seizoen nodig heeft.

“Ik hoor die geruchten ook, maar ik kan daar niet op ingaan. Omdat ik simpelweg geen informatie heb. Als iets concreet is, krijg ik over het algemeen informatie van Marc”, aldus de Ajax-trainer. Tagliafico mag bij het juiste bod - naar verluidt zeven tot acht miljoen euro - verkocht worden, omdat Ajax in dit geval de mogelijkheid heeft een vervanger aan te trekken. Ten Hag: “We zullen dit soort zaken intern bespreken, maar ik heb geen veto. Ik zal zeker voor Nico vechten, omdat ik weet dat het nog een lange reeks is. We spelen op drie podia en dan heb je een kader nodig waarin je dingen kunt oplossen. Vorig jaar moesten we in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma dingen oplossen met spelers die daar nog niet klaar voor waren.”