Maandag, 24 januari 2022 om 22:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:30

Johan Derksen heeft zo zijn bedenkingen bij de situatie rondom Noussair Mazraoui. De rechtsback van Ajax, die zondag voor de winnende treffer tegen PSV (1-2) tekende, wil zijn aflopende contract in Amsterdam niet verlengen. Het buitenland lonkt voor Mazraoui na zestien jaar in dienst van Ajax. Derksen is van mening dat de vleugelverdediger zich teveel laat leiden door de enorme geldbedragen over de grens.

"Ik zag hem op tv met dollartekens in zijn ogen", zo opent Derksen maandag zijn analyse over Mazraoui in VI Vandaag. "Want hij is transfervrij aan het einde van het jaar en volgens mij interesseert het hem geen zak. Die gaat straks gewoon naar de club waar ze het meeste geld bieden." Tafelgenoot Wim Kieft heeft gelijk een advies voor Mazraoui, mocht hij na dit seizoen daadwerkelijk bij Ajax vertrekken. "Hij zou eigenlijk naar Spanje moeten gaan. Hij is fysiek niet sterk genoeg om in Engeland te spelen."

Derksen is het eens met de lezing van Kieft. "Nee, in Engeland past hij niet. "Collega-analist René van der Gijp haakt ook in. "Hoe oud is hij?" Presentator Wilfred Genee antwoordt gelijk door te zeggen dat Mazraoui 25 jaar oud is. De rechtsback van Ajax is momenteel 24 en viert in november van dit jaar zijn 25ste verjaardag. Hij debuteerde in februari 2018 in de hoofdmacht van Ajax en inmiddels staat de teller op 125 wedstrijden in alle competities namens de Amsterdamse club.

Mazraoui gaf zondag na afloop van de topper tegen PSV een duidelijk signaal af wat betreft zijn toekomst bij Ajax. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man”, reageerde Mazraoui voor de camera van ESPN.. “Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar. De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent.”

“Er kan altijd iets gebeuren waardoor ik het nu nog niet kan uitsluiten”, vervolgde de Ajacied. “Ik sta zeker open voor iets anders. Ik speel hier al zestien seizoenen en het is wel een mooi moment om te vertrekken. Ik heb het al gezegd, al is het niet zo dat ik per se weg moet. Maar de hele situatie, ik ben nu dus transfervrij, maakt het makkelijker om te vertrekken. Waar mijn toekomst ligt? Nou, ik wil in ieder geval een avontuur aangaan”, besloot Mazraoui.

Na afloop van het interview dacht analist Arnold Bruggink in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen na over een geschikte vervolgstap voor de rechtsback. “Ik zou naar een goede trainer gaan. Een trainer die een beetje hetzelfde idee over voetbal heeft als Erik ten Hag. Bayern München met Nagelsmann of City met Guardiola”, suggereerde Bruggink, die uitgelachen werd door Perez. “Hoe vaak moeten wij nog gaan zien dat spelers uit de Nederlandse competitie niet direct naar een topclub kunnen? Ook de spelers van Ajax kunnen het niet!”, besloot Perez.