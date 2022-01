Mazraoui kondigt vertrek aan; Perez lacht Bruggink uit na suggestie nieuwe club

Zondag, 23 januari 2022 om 17:22 • Mart van Mourik

Noussair Mazraoui heeft zondagmiddag uitgesproken dat hij de kans groot acht dat hij Ajax na het einde van dit seizoen gaat verlaten. De rechtsachter zorgde in de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen PSV (1-2) op fraaie wijze voor de winnende treffer. Na afloop van het duel erkent hij voor de camera van ESPN graag weg te willen. Langs het veld in het Philips Stadion suggereert analyticus Arnold Bruggink enkele nieuwe bestemmingen voor Mazraoui, maar diens woorden lijden tot een schaterlach bij collega Kenneth Perez.

“Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man”, reageert Mazraoui voor de camera. “Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar. De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent.”

“Er kan altijd iets gebeuren waardoor ik het nu nog niet kan uitsluiten”, vervolgt de Ajacied. “Ik sta zeker open voor iets anders. Ik speel hier al zestien seizoenen en het is wel een mooi moment om te vertrekken. Ik heb het al gezegd, al is het niet zo dat ik per se weg moet. Maar de hele situatie, ik ben nu dus transfervrij, maakt het makkelijker om te vertrekken. Waar mijn toekomst ligt? Nou, ik wil in ieder geval een avontuur aangaan”, besluit Mazraoui.

Na afloop van het interview denkt Bruggink in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen na over een geschikte vervolgstap voor de rechtsback. “Ik zou naar een goede trainer gaan. Een trainer die een beetje hetzelfde idee over voetbal heeft als Erik ten Hag. Bayern München met Nagelsmann of City met Guardiola”, suggereert Bruggink, die uitgelachen wordt door Perez. “Hoe vaak moeten wij nog gaan zien dat spelers uit de Nederlandse competitie niet direct naar een topclub kunnen? Ook de spelers van Ajax kunnen het niet!”, besluit Perez.