Kabinet laat toeschouwers onder strenge voorwaarden weer toe in stadions

Maandag, 24 januari 2022 om 16:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Het kabinet maakt woensdag waarschijnlijk een einde aan de lege voetbalstadions in Nederland, zo melden bronnen rond het kabinet aan De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Daaraan worden wel strenge voorwaarden gesteld, want slechts een derde van de capaciteit van een stadion mag worden benut. De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn al sinds vrijdag 12 november leeg.

Het profvoetbal profiteert daarmee mee van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, die tegelijkertijd zullen worden aangekondigd. Het lijkt erop dat stadions net als de horeca en cultuur te maken krijgen met een sluitingstijd van 22.00 uur. De KNVB zal om die reden waarschijnlijk geen wedstrijden ná 20.00 uur laten beginnen, zodat kan worden voldaan aan die sluitingstijd. De bedoeling is om wederom te gaan werken met het coronatoegangsbewijs (3G).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax - Go Ahead Eagles van zondag 7 november was de laatste wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland die gespeeld werd voor publiek. De Eredivisie ligt komend weekend stil vanwege een interlandbreak, maar de Keuken Kampioen Divisie gaat wel door. De verwachting is dat komende vrijdag bij de wedstrijd tussen TOP Oss en FC Den Bosch voor het eerst weer toeschouwers welkom zijn.

De versoepelingen die het kabinet gaat doorvoeren hangen samen met de mildheid van het omikronvirus. Hoewel de besmettingen snel oplopen, is het ziekteverloop veel milder dan bij vorige varianten. Het OMT adviseerde het kabinet eigenlijk een sluitingstijd van 20.00 uur, maar het kabinet gaat dus twee uur verder. "Het is ook spannend, je krijgt er echt zieken bij", zegt een bron tegen het Algemeen Dagblad. "Maar men durft het aan."