Justin Hoogma keert na Duits avontuur definitief terug in Eredivisie

Maandag, 24 januari 2022 om 11:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:22

Justin Hoogma keert per direct terug bij Heracles Almelo, zo maakt de Eredivisionist wereldkundig. De 23-jarige verdediger komt over van TSG Hoffenheim, dat hem het afgelopen halfjaar met weinig succes verhuurde aan Greuther Fürth. "Het is heerlijk om hier weer te zijn", zegt Hoogma, die tot medio 2026 tekent, op de website van Heracles.

Heracles verkocht Hoogma in 2017 voor een bedrag van naar schatting 2,7 miljoen euro aan Hoffenheim. Daar wist de mandekker geen basisplaats te veroveren. Na twee succesvolle verhuurperiodes bij FC St. Pauli en FC Utrecht werd Hoogma het afgelopen halve seizoen dus verhuurd aan Greuther Fürth. Die verhuurperiode was niet wat hij ervan had verwacht, Hoogma kwam tot weinig speelminuten en is naar eigen zeggen nu toe aan stabiliteit: “Stabiliteit was iets waar ik naar zocht. Ik wilde niet meer verhuurd worden en ergens langdurig tekenen. Dat ik dat bij deze mooie club, waar ik geweldige herinneringen heb, kan doen ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik met de ervaring in meerdere competities hier iets kan toevoegen.”

En dus is Hoogma dolblij om terug te zijn. “Het voelt alsof er niets veranderd is. Het is heerlijk om hier weer te zijn. Ik heb een hele mooie tijd in Almelo gehad en het voelt goed om weer terug te zijn.” Hoogma maakte in het seizoen 2015/16 zijn debuut bij Heracles en speelde het seizoen daarop meteen alle 34 competitiewedstrijden bij de club. “Het is toen eigenlijk heel snel gegaan. Ik kwam in de winter, in mijn eerste seizoen behaalden we gelijk Europees voetbal. In mijn tweede seizoen speelde ik een heel seizoen in de basis en toen kwam de interesse van Hoffenheim.”

Tim Gilissen is buitengewoon tevreden met het binnenhalen van Hoogma. “Dit was voor ons een echte buitenkans", aldus de technisch directeur. "Justin is een speler die hier vandaan komt en de regio kent. Hij is zijn carrière hier gestart en kent de club. Bovendien is hij een sterke persoonlijkheid, brengt hij ervaring mee uit de afgelopen jaren en heeft hij voetbalkwaliteiten om ons de komende jaren vooruit te helpen. Door hem langdurig te binden voegen we een stabiele factor toe."