Elftal van de Week: promovendus Heracles en Almere leveren flinke bijdrage

Dinsdag, 2 mei 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd de 35ste speelronde afgewerkt. Heracles Almelo slaagde erin om ‘Missie Promotie’ te voltooien door met 3-0 te winnen van Jong PSV, terwijl Almere City op overtuigende wijze afrekende met TOP Oss: 0-5.

Het is dan ook logisch dat Heracles en Almere de boventoon voeren in het Elftal van de Week. De Almeloërs leveren drie spelers af, terwijl de Almeerders met vier spelers hofleverancier zijn. Namens Heracles wisten verdedigers Marco Rente en Justin Hoogma uit te blinken, terwijl aanvaller Ismail Azzaoui met zijn twee doelpunten al voor rust de wedstrijd op slot gooide. Rente was overigens verantwoordelijk voor het laatste doelpunt van de kersverse promovendus.

Almere liet vrijdag zien waarom de ambitieuze club momenteel de derde plek bezet in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Alex Pastoor was heer en meester in het Frans Heesen Stadion. Théo Barbet en Álvaro Peña blonken uit met hun verdedigende arbeid, terwijl Jorrit Smeets en Anthony Limbombe zich aanvallend van hun beste kant lieten zien. Almere drukte in Oss een flinke stempel af richting de play-offs om promotie die eind mei van start gaan.

Younes Taha (PEC Zwolle) toonde afgelopen vrijdag waarom hij volgend seizoen in de Eredivisie een ‘One To Watch’ is. De linksbenige spelmaker scoorde tegen FC Dordrecht zijn eerste hattrick in het betaald voetbal. De twintigjarige Taha was in zijn eerste seizoen als profvoetballer reeds goed voor veertien doelpunten en één assist. Daarnaast debuteerde hij eind maart als jeugdinternational voor Marokko Onder 23. Mogelijk zet Taha deze maand nog de absolute kroon op zijn seizoen, indien PEC er met het kampioenschap vandoor gaat.

Younes Taha na zijn eerste hattrick als profvoetballer.

Elftal van de Week: De Graaff (Jong Ajax); Rente (Heracles Almelo), Hoogma (Heracles Almelo), Barbet (Almere City), Van Berkel (Willem II); Bensabouh (Telstar), Peña (Almere City), Smeets (Almere City); Taha (PEC Zwolle), Azzaoui (Heracles Almelo), Limbombe (Almere City).