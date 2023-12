Enorme missers Bryan Limbombe doen Heracles tegen Sparta de das om

Zaterdag, 2 december 2023 om 23:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:25

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond een nipte uitzege op Heracles Almelo geboekt. Bryan Limbombe liet na om de ploeg van trainer John Lammers tot twee keer toe op voorsprong te schieten, waarna Sparta na een fout van Sven Sonnenberg via Joshua Kitolano de overwinning pakte: 0-1. De ploeg van Jeroen Rijsdijk stijgt naar de zesde plaats, Heracles blijft twaalfde.

Bij Heracles keerde aanvoerder Justin Hoogma terug in de basis. De verdediger ontbrak vorige week tegen Almere City (0-5 winst) wegens een schorsing, maar kreeg bij zijn terugkeer weer de voorkeur boven de jonge Stijn Bultman. Rijsdijk zag bij Sparta geen reden om wijzigingen in zijn basiself door te voeren, ondanks dat er een kleine week geleden in eigen huis met 1-2 werd verloren van FC Utrecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met een klein kwartier op de klok was Mohamed Sankoh dicht bij de 1-0. De spits, die tegen Almere goed was voor een hattrick, haalde van een meter of twintig uit, maar zag de bal via het been van Sparta-verdediger Saïd Bakari net naast gaan.

Tien minuten voor rust kreeg Limbombe dé kans om Heracles alsnog op voorsprong te schieten. De middenvelder stond vogelvrij nadat een hoekschop werd verlengd. Limbombe had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot recht op doelman Nick Olij.

De Belg had Heracles na een klein uur opnieuw aan de 1-0 moeten helpen uit een voorzet Anas Ouahim. Limbombe leek de bal binnen te kunnen glijden bij de tweede paal, echter wist Olij met een uitstekende reflex te pareren.

Het bleken twee enorm dure missers van Limbombe, want enkele minuten later sloeg Sparta wél toe na een grote fout van Sonnenberg. De verdediger wilde uitverdedigen en leverde simpel in bij Djevencio van der Kust, die legde breed op Kitolano, waarna de aanvaller simpel kon binnenschuiven: 0-1.

Het bleek een flinke tik voor Heracles, dat er niet in slaagde om tot een slotoffensief te komen. Invaller Django Warmerdam kreeg nog de kans om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar vond van dichtbij doelman Michael Brouwer op zijn weg.