Degradatiestreep nadert voor Galatasaray na pijnlijke verliespartij

Zondag, 23 januari 2022 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Galatasaray heeft zondagavond een uiterst pijnlijke nederlaag geleden tegen Trabzonspor. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Domènec Torrent een overwinning zou pakken, maar in de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd gaf Cim Bom het volledig uit handen: 1-2. Door de verliespartij bedraagt de voorsprong op de degradatiestreep na 23 speelronden nog slechts 3 punten, terwijl Trabzonspor soeverein koploper blijft in de Süper Lig.

Bij Galatasaray moesten Patrick van Aanholt en Ryan Babel genoegen nemen met een plek op de bank, al kwam laatstgenoemde na ruim een uur spelen nog wel binnen de lijnen voor Halil Dervisoglu. De voormalig middenvelder van onder meer Sparta Rotterdam en FC Twente kreeg een basisplek van Torrent. Aan de overzijde kon Stefano Denswil rekenen op een plek in de startopstelling, al werd de centrumverdediger halverwege naar de kant gehaald. De wedstrijd brandde los na een half uur spelen.

In het zestienmetergebied ging Denswil op de tenen staan bij Kerem Aktürkoglu, die meteen naar de grond ging. Na het bekijken van de videobeelden besloot arbiter Atilla Karaoglan de bal op de stip te leggen. Alexandru Cicaldau nam zijn verantwoordelijkheid en maakte geen fout vanaf elf meter: 1-0. Lang zag het er vervolgens naar uit dat Galatasaray de drie punten zou pakken, maar niets bleek minder waar. In de 85ste speelminuut moest de thuisploeg de eerste tik incasseren. Na slecht uitverdedigen zorgde Anastasios Bakasetas voor de gelijkmaker. Het werd nog erger voor Galatasaray, dat in de negentigste minuut op 1-2 kwam. Het was Edin Visca die voor de beslissing zorgde.