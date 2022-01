Lois Openda leidt ineenstorting van Vitesse in tegen FC Groningen

Zaterdag, 22 januari 2022 om 20:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:55

Vitesse heeft zaterdagavond duur puntverlies geleden. In eigen huis kwam de ploeg van Thomas Letsch tegen FC Groningen al vroeg met tien te staan door een rode kaart van Lois Openda, waarna die volledig instortte: 1-3. Bij winst zou Vitesse met 39 punten op een gedeelde derde plek komen te staan met Feyenoord. Groningen boekt de eerste Eredvisie-overwinning sinds

eind november, toen er gewonnen werd van Fortuna Sittard (1-4).

In een behouden eerste kwartier hadden de Arnhemmers het betere van het spel. Tot echte hoogtepunten kwam het echter niet, behalve de twee fraaie passes van Thomas Buitink die net niet op de juiste plek terechtkwamen. Aan de andere kant was Jeroen Houwen wakker geschud door een afstandsschot van Jörgen Strand Larsen. Ook daarna wisten de ploegen het elkaar niet echt lastig te maken. Het meest spraakmakende moment van de eerste helft vond plaats na 34 minuten. Vitesse-aanvaller Openda plantte zijn elleboog in de ribbenkast van Mike te Wierik, wat arbiter Dennis Higler in eerste instantie nog ontging. Na een korte VAR-check wist Higler echter genoeg en stuurde Openda met direct rood van het veld.

???? Het keepersdrama zet zich door in de Eredivisie. Deze keer gaat Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh gruwelijk in de fout... #? #VITGRO pic.twitter.com/8ypnlLMCWK — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2022

Het was exact wat Groningen nodig had. Tomas Suslov legde een vrije trap perfect op het hoofd van Strand Larsen, die Houwen met een snedige kopbal verschalkte: 0-1. Buitink kwam voor het rustsignaal nog tot een halve poging, maar daarbij bleef het qua vermaak voor de thee. De ploeg van Thomas Letsch ging na rust met veel risico spelen, op jacht naar de gelijkmaker. De ruimtes werden groot, waarvan Bjorn Meijer in de 51ste minuut bijna profiteerde. Daar stond tegenover dat ook Vitesse enkele keren dreigend werd, maar Buitik en Adrian Grbic hadden het vizier niet op scherp staan. Halverwege de tweede helft capituleerden de Arnhemmers dan toch opnieuw.

Tomas Suslov kon vanaf eigen helft opstomen en bediende Strand Larsen. Zijn poging strandde in eerste instantie nog op Houwen, maar in de herkansing bezorgde de Noor de bal bij De Leeuw, die binnenwerkte: 0-2. Het verzet van de thuisploeg was nu echt gebroken. Invaller Daniël van Kaam tilde de marge amper vier minuten later naar drie, door met een droge knal van een meter of achttien raak te schieten. Een blunder van Peter Leeuwenburgh zorgde er een kwartier voor tijd nog voor dat Alais Oroz de aansluitingstreffer kon maken. Verder kwam Vitesse echter niet. Daarmee blijven de Arnhemmers op een vierde plek in de Eredivisie; Groningen stijgt naar een elfde plaats op de ranglijst.