Lionel Messi stuurt privébericht op Instagram: ‘Messi noemde mij een ezel’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 10:57 • Daniel Cabot Kerkdijk

Lionel Messi was niet blij toen Jamie Carragher vorig jaar beweerde dat hij geen geweldige versterking voor Paris Saint-Germain was. De aanvaller van de Ligue 1-club stuurde zelfs een privébericht op Instagram naar de oud-voetballer annex analyticus van Sky Sports, zo onthulde laatstgenoemde vrijdag rondom de wedstrijd tussen Watford en Norwich City (0-3). “Het kwam erop neer dat hij mij een ezel noemde”, zei Carragher, terwijl collega Gary Neville en presentator Dave Jones amper hun lach konden inhouden.

Jones vroeg vrijdagavond aan zowel Neville als Carragher om hun eigen EA Sports FIFA Team of the Year te kiezen. Bij de legende van Liverpool ontbrak de naam van Messi in het elftal. “Nee, geen Messi in mijn team. Ik bedoel, we voerden deze discussie al aan het begin van het seizoen. Cristiano Ronaldo of Messi”, reageerde de oud-verdediger. “Ik was de Messi-man en hij (Neville, red.) de Ronaldo-man. Maar in mijn elftal is er voor beiden geen plek.”

Neville onderbrak Carragher vervolgens: “Messi is niet blij met je, niet?” Carragher: “Nee, dat is hij zeker niet.” Jones: “Waarom?” Carragher: “Ik was aan het begin van het seizoen ietwat kritisch richting Cristiano. Ik vond dat hij geen geweldige aanwinst voor Manchester United was. En ik gaf Messi als voorbeeld. Ik zei toen dat Messi geen geweldige versterking voor PSG was.” Jones: “Dat was tijdens de uitzending van Monday Night Football, niet?” Carragher: “Ja, dat was tijdens Monday Night Football en ik kreeg vervolgens een privébericht op Instagram.”

Jones oogde verbaasd: “Van niemand minder dan Messi?” Carragher: “Van niemand minder dan Messi. Ik ga geen privéberichten laten zien, maar het kwam erop neer dat Messi mij een ezel noemde.” De drie moesten vervolgens behoorlijk lachen. Jones: “Hij heeft dus wel verstand van voetbal.” Carragher: “Hij kijkt naar Monday Night Football en ik hoop dat hij ook naar Friday Night Football kijkt. Messi, ik houd heel erg veel van je. Je bent de beste voetballer aller tijden. Als je ons met elkaar vergelijkt, ben ik de ezel. Dat accepteer ik ook, maar dat betekent niet dat je alsnog in mijn team komt.”

“Je hebt in het vorige kalenderjaar niet goed genoeg gespeeld, ook al heb je in de zomer de Copa America gewonnen. Het is niet voldoende om mijn man Mohamed Salah uit het team te laten.” Messi heeft een ietwat tegenvallend eerste half jaar in Parijs achter de rug, mede door fysieke problemen. In de groepsfase van de Champions League was de Argentijn weliswaar goed voor vijf treffers in evenveel duels, maar in de Ligue 1 staat zijn teller pas op elf duels, een doelpunt en vier assists.