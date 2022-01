Christian Eriksen laat zijn gezicht zien op trainingscomplex van Ajax

Vrijdag, 21 januari 2022 om 21:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:46

Christian Eriksen is vrijdag opgedoken op het trainingsveld van Jong Ajax. De clubloze aanvallende middenvelder wilde graag weer eens in groepsverband trainen en meldde zich daarom bij trainer John Heitinga, meldt De Telegraaf. Volgens de krant 'vergaapten' de spelers van Jong Ajax zich aan de Deen, die 'een opvallend hoog niveau haalde'.

Eriksen, op de weg terug nadat hij tijdens het EK werd getroffen door een hartstilstand, was onlangs een aantal dagen bij sportmedisch centrum Fysiomed in Amsterdam. Hij verzocht zijn oude club Ajax om een dag te mogen meetrainen en vrijdag was het zover. Op De Toekomst trof hij Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic, terwijl ook voormalig Ajacied en goede vriend Lasse Schöne naar Amsterdam was gekomen voor de gelegenheid.

Supporters van Ajax hoeven niet te hopen op een definitieve rentree van Eriksen bij Ajax. "Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren", vertelt zaakwaarnemer Martin Schoots. "Hij wil naar een club, waar hij zo veel mogelijk aan spelen toekomt. Om op het WK te kunnen spelen, moet hij fit worden en op het hoogste niveau actief zijn."

Eriksen heeft over belangstelling sowieso niet te klagen. De middenvelder mocht vanwege zijn inwendige defibrillator niet uitkomen in de Serie A en vertrok bij Internazionale. De geruchtenstroom kwam vervolgens al snel op gang, maar een nieuwe club vond Eriksen nog niet. Hij dook onder meer op bij zijn voormalig werkgever Odense en de Zwitserse derdeklasser FC Chiasso, waar hij met een personal trainer zijn conditie op peil hield.

De Telegraaf meldde eerder deze week dat PSV een van de clubs is geweest die contact heeft opgenomen met Eriksen over een contract, maar dat dat tot niets heeft geleid. De Eindhovenaren zagen deze winter twee middenvelders wegvallen. Ibrahim Sangaré komt met Ivoorkust uit op de Afrika Cup, terwijl Davy Pröpper plots een punt achter zijn carrière zette. Ook een andere club uit de Eredivisie zou een poging hebben gewaagd.