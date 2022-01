Willem II volgt eindelijk transfertip van Hans Kraay junior op

Vrijdag, 21 januari 2022 om 21:25 • Rian Rosendaal

Willem II gaat Jizz Hornkamp nog deze transferperiode overnemen van FC Den Bosch, zo weet De Telegraaf vrijdag te melden. Er is reeds een akkoord bereikt over de tussentijdse transfer van de 23-jarige aanvaller, die over een aflopend contract beschikt. Hans Kraay junior volgt Hornkamp al lange tijd in de Keuken Kampioen Divisie en de analist is blij dat hij nu eindelijk de stap gaat maken richting de Eredivisie.

"Jouw lobbywerk heeft effect gehad", zegt presentator Pascal Kamperman met een kwinkslag. "Je moet jezelf nooit fêteren, maar ik heb volgens mij wel een keer of 21 gezegd dat ik ‘m zou halen als ik Willem II was, omdat ik hem beter vind dan Kwasi Wriedt", antwoordt Kraay vrijdagavond in de studio van ESPN, waar onder meer het duel tussen Den Bosch en Eindhoven wordt geanalyseerd. "Vorig seizoen heeft hij 20 keer gescoord in 33 wedstrijden. Het is voor Den Bosch een enorme aderlating. Ik hoop in ieder geval dat ze er wel iets aan overgehouden hebben. Een tonnetje of drie à vier mag toch wel?"

Hans Kraay junior is al lange tijd een bewonderaar van Jizz Hornkamp.

Hornkamp is overigens geschorst voor de ontmoeting van Den Bosch met FC Eindhoven van vrijdagavond en de aanvaller bekijkt het duel van zijn club vanaf de tribune. De aanstaande transfer van de aanvaller van Willem II is door ESPN gecheckt bij Den Bosch, waar men echter geen extra informatie wil geven. "Ik kan daar niets over zeggen, dus dan weet je genoeg", zo kreeg een verslaggever van ESPN te horen van de persvoorlichter van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De beoogde aanwinst van Willem II maakte deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en kwam via AZ bij sc Heerenveen terecht. In de zomer van 2019 volgde de overstap richting Den Bosch. Dit seizoen kwam hij tot dusver tot vijf doelpunten in achttien wedstrijden. In totaal wist Hornkamp 25 maal het net te vinden namens Den Bosch in 54 optredens.