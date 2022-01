Adama Traoré nadert stap omhoog in Premier League voor 24 miljoen euro

Vrijdag, 21 januari 2022 om 17:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:23

Tottenham Hotspur is het nagenoeg eens met Wolverhampton Wanderers over de transfer van Adama Traoré, zo verzekert The Athletic. De 25-jarige vleugelspits moet voor een bedrag van bijna 24 miljoen euro de oversteek maken naar Londen. Antonio Conte beschouwt Traoré mogelijk als een ideale speler om de rechterflank te bestrijken in zijn vertrouwde systeem met wingbacks.

De onderhandelingen tussen the Spurs en the Wolves zijn al enige tijd gaande. Een eerste bod van achttien miljoen euro werd door Wolverhampton afgewezen, maar na de verhoogde aanbieding van bijna 24 miljoen euro naderen de partijen een overeenkomst. Wolverhampton is bereid om mee te werken aan het vertrek van Traoré, omdat de achtvoudig Spaans international over anderhalf jaar uit zijn contract loopt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 25-jarige rechtsbuiten behoort tot de spelers van Wolverhampton die de hoogste transferwaarde vertegenwoordigen. Traoré is met zijn fysieke kracht en extreme sprintsnelheid al jaren een plaag voor menig linksback in de Premier League, maar staat dit seizoen pas op één doelpunt en nul assists. In totaal produceerde Traoré 11 goals en 18 assists in 153 officiële duels voor de club.

Voor Conte is de ietwat schamele productie van Traoré geen probleem, omdat de Italiaan dus van plan is om Traoré in een iets defensievere rol aan de rechterflank te gebruiken. Op de positie van wingback moet de voormalig speler van Barcelona de concurrentie aan met Emerson Royal.