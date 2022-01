Haye neemt geen blad voor de mond: ‘Had meer respect verwacht van NAC’

Donderdag, 20 januari 2022 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme

Het geduld van Thom Haye begint langzaam op te raken. De middenvelder van NAC Breda staat in de nadrukkelijke belangstelling van sc Heerenveen, maar moet toezien hoe zijn werkgever er een bijzondere manier van onderhandelen op nalaat. NAC houdt voorlopig voet bij stuk en weigert zijn smaakmaker te laten vertrekken, hetgeen tot irritatie leidt bij Haye. Woensdagavond liet de middenvelder zich na de gewonnen bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1) andermaal uit over de situatie.

Op dit moment bevinden NAC en Heerenveen zich nog in een patstelling. De Friese club heeft sinds begin vorige week verschillende biedingen uitgebracht op Haye, maar is er nog niet in geslaagd om de impasse te doorbreken. BN DeStem meldde dat een eerste bod door NAC resoluut van tafel werd geveegd en vervolgens weigerde algemeen directeur Martijn Manders een bedrag te noemen waarvoor de middenvelder te koop is. Wel gaf hij een indicatie waar aan moet denken. Inmiddels begint ook de Raad van Commissarissen van NAC Breda zich ermee te bemoeien, zo vertelde Haye tegen ESPN.

?? Thom Haye neemt geen blad voor de mond en snapt 'vrijwel niks' van de houding van @NACnl:



"Had wel wat meer respect verwacht."#nacpec pic.twitter.com/8a0AYVf3V6 — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2022

"De situatie rond Heerenveen speelt nog steeds", vertelde Haye voor de camera's van de betaalzender. "Hoe het dan de laatste tijd loopt, daar snap ik niks van. Er ligt een bedrag en daar is amper op gereageerd. Het begint nu vormen aan te nemen waar ik me behoorlijk aan begin te storen. Er is een bedrag neergelegd dat nog nooit is neergelegd voor een speler van mijn leeftijd op dit niveau. Het lijkt ook best onrustig met de overname. Er lijken andere belangen te spelen en daar heb ik het best moeilijk mee."

Haye hoopt dat het snel tot een akkoord komt tussen NAC en Heerenveen. "De afgelopen weken zijn er meerdere aanbiedingen geweest die zijn afgeslagen. Toen is er een bedrag gecommuniceerd wanneer ze wilden praten. Daarna is er amper gereageerd en is alles afgeschoven op de RvC, dat het daar op vast zou zitten. Dat is de voorbije weken nooit ter sprake gekomen, toen ging alles via Mattijs Manders (algemeen directeur, red.). Er is elke keer iets aan de hand wat ik moeilijk kan plaatsen. Als ze mij op deze waarde inschatten, had ik wel iets meer respect verwacht. Alleen in de communicatie al."