Heerenveen ontvangt plotseling meer dan 200.000 likes op 1 post

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor sc Heerenveen, dat ruim 200.000 likes bij elkaar heeft geharkt met een post op Instagram.

Heerenveen heeft zich geliefde gemaakt bij zijn Indonesische achterban. De Friese club heeft met Thom Haye en Nathan Tjoe-A-On sinds kort twee internationals in de selectie en dat werpt zijn vruchten af op social media.

Deze week reisden beide spelers voor het eerst af voor interlandverplichtingen met hun land. Tjoe-A-On deed in beide ontmoetingen met Vietnam mee, terwijl Haye alleen dinsdag negentig minuten in actie kwam. Beide spelers waren goed voor een assist.

Heerenveen deelt de successen van de spelers middels een post op Instagram, welke binnen een dag door 216.000 mensen is geliked. Het aantal volgers van Haye is inmiddels ook flink opgeschroefd. De middenvelder wordt gevolgd door ruim 500.000 mensen.

