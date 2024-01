Vink vol ongeloof: ‘Een mooie voetballer, waarom gaat hij daar naartoe?’

Marciano Vink begrijpt niet dat Thom Haye op het punt staat de overstap te maken van sc Heerenveen naar Como. De middenvelder, die beschikt over een aflopend contract, wordt serieus begeerd door de club uit de Serie B en lijkt naar alle waarschijnlijkheid nog deze winter te vertrekken.

"Ik vind het raar dat je van Heerenveen naar de Serie B gaat", begint Vink. "Hij is een bepalende speler. Vanaf de bank zou ik het begrijpen, dan wil je spelen. Maar hij is basisspeler bij Heerenveen. Ga dan lekker naar Griekenland of zo, ga daar geld verdienen."

Jan Joost van Gangelen begrijpt het wel. "Je krijgt of Friet van Piet en Hollandse stamppot, of je doet je luikjes open 's ochtends en je krijgt een carpaccio en een bruschetta", haakt de presentator gekscherend in.

Vink was zelf als speler ook actief in Italië. De oud-middenvelder verliet Ajax in de winter van 1993, nadat hij een, in zijn ogen te laag ingeschaalde, contractverlenging naast zich neer had gelegd.

"Jij hebt toch ook in Italië gespeeld?", aldus Van Gangelen. "Dat was niet in de Serie B", stelt Vink. "De Serie A was toen de beste competitie. Het leven in Italië is fantastisch, maar ik vind Haye een mooie voetballer."

Reactie Haye

Haye werd zaterdagavond na afloop van PEC Zwolle - sc Heerenveen (2-2) gevraagd naar de interesse van Como. "De tijd zal uitwijzen of het doorgaat, maar wat naar buiten is gekomen klopt wel. Het is erg concreet op dit moment. Wat dat betreft speelt het wel serieus", aldus de middenvelder.

"Ik acht de kans dat het doorgaat groter dan dat het niet doorgaat. Er moeten nog wel wat dingen gebeuren, maar dat is iets waar ik zelf niet heel veel invloed op heb. Daar ga ik me verder ook niet heel druk om maken. De komende dagen zullen het uitwijzen."

Como bezet momenteel de tweede plek in de Serie B met een achterstand van drie punten op koploper Parma. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Serie A. De laatste keer dat Como actief was op het hoogste niveau was in het seizoen 2002/03.

