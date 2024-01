Heerenveen schiet zichzelf lelijk in de eigen voet en loopt 700.000 euro mis

Thom Haye vertrekt deze winter niet naar Como, zo meldt Sander de Vries namens de Leeuwarder Courant. De Italiaanse club schakelt door naar Matthias Braunöder van Austria Wien na getreuzel bij sc Heerenveen. De Friese club loopt naar verluidt zo'n zeven ton mis.

Een week geleden leek niets een transfer van Haye naar Como nog in de weg te staan. Na afloop van het competitieduel met PEC Zwolle (2-2) kwam de interesse van de Serie B-club ter sprake in een interview met ESPN.

"Ik acht de kans dat het doorgaat groter dan dat het niet doorgaat", aldus Haye. "Het is erg concreet op dit moment. Wat dat betreft speelt het wel serieus. Er moeten nog wel wat dingen gebeuren, maar dat is iets waar ik zelf niet heel veel invloed op heb. Daar ga ik me verder ook niet heel druk om maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Leeuwarder Courant schrijft dat Heerenveen dacht tot overeenstemming te kunnen komen met Como over een transfer van de middenvelder. De Friese club stond zelf echter in de wachtrij bij Mihály Kata, de beoogde opvolger van Haye.

Kata staat onder contract bij MTK Budapest, de nummer zes van de Hongaarse competitie. Heerenveen was naar verluidt in gesprek met de 21-jarige Hongaar en zijn werkgever, maar kwam er volgens Como niet snel genoeg uit.

De Italianen weigerden te wachten op de Heerenveen en trokken de stekker uit de onderhandelingen. Een bod van zeven ton werd daarmee rigoureus van tafel geveegd.

Transfervrij

De kans is groot dat Haye komende zomer alsnog vertrekt naar Como, alleen houdt Heerenveen er dan niks aan over. De middenvelder beschikt over een aflopend contract, waardoor hij over een paar maanden gratis de deur uitloopt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties