Ziyech en Lukaku voeren discussie: ‘Het is normaal dat ze niet blij zijn'

Woensdag, 19 januari 2022 om 06:55 • Laatste update: 07:52

Hakim Ziyech en Romelu Lukaku verlieten dinsdagavond tijdens het duel met Brighton & Hove Albion (1-1) voor de rust hevig discussiërend het veld, nadat ze het eerder in de eerste helft al duidelijk niet met elkaar eens waren. Thomas Tuchel noemt het in gesprek met BT Sport ‘normaal’ dat Lukaku en Ziyech ‘met elkaar praten’. De Duitse manager van Chelsea komt voor de camera van de Engelse televisiezender vooral tot de conclusie dat zijn ploeg ‘mentaal en fysiek uitgeput’ is.

“Het is normaal dat Ziyech en Lukaku met elkaar praten en het is normaal dat ze niet blij zijn. Het is ook normaal dat ze het niet leuk vinden als we zeggen dat we meer van ze willen zien”, reageert Tuchel op de discussie tussen Ziyech en Lukaku, die gevangen werd door de camera van BT Sport. Chelsea stond op dat moment op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Ziyech, dat hij op ingetogen wijze vierde. Tuchel wordt gevraagd of die manier van juichen een getergde reactie was.

Hakim Ziyech and Romelu Lukaku are having a difference of opinions heading into the break, despite the Blues' lead... ?? HT: Brighton 0-1 Chelsea pic.twitter.com/P3mGXTg9bp — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2022

“Ik hoop het, ik ben er blij mee. Hij mag er nog twintig maken en op die manier juichen. Dat vind ik niet erg”, stelt de Duitse manager. “Zelfs tijdens de reactie op het doelpunt zie je dat we moe zijn. We zijn opgelucht, maar er is geen vreugde. Omdat we energie sparen. We zien er moe uit en dat zijn we ook. Je kunt zien dat we mentaal moe zijn. We moeten een paar dagen vrijaf hebben, er is geen andere oplossing. Ik wil daarom ook niet te hard zijn voor mijn spelers.”

Door een doelpunt van Adam Webster na zestig minuten spelen eindigde het treffen in Brighton in een 1-1 gelijkspel. “We wisten dat ze goed voorbereid zouden zijn. Ze hebben meer tijd gehad om zich voor te bereiden en je zag dat het stadion dit gelijkspel vierde als een overwinning. Daar heb je mee te maken. We hebben alles geprobeerd, maar je ziet dat we mentaal en fysiek uitgeput zijn. Er zijn weinig teams die tegen Brighton negentig minuten de wedstrijd kunnen controleren. Ze spelen dapper en hebben veel spelers in de zestien om tot kansen te komen.”