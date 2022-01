Zlatan Ibrahimovic troost huilende scheidsrechter na kapitale fout

Dinsdag, 18 januari 2022 om 13:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:12

Zlatan Ibrahimovic heeft scheidsrechter Marco Serra maandagavond na het verloren Serie A-duel met Spezia (1-2) getroost. De arbiter maakte in blessuretijd een kapitale fout door een doelpunt van Junior Messias onterecht af te keuren. Serra was na afloop in tranen en verkeerde in shock, maar kon in de kleedkamer op compassie rekenen van de veertigjarige aanvaller van AC Milan.

Milan liet tegen Spezia vele kansen onbenut. Het gebrek aan effectiviteit leek de ploeg van trainer Stefano Pioli lange tijd op te breken, tot Messias in blessuretijd de bevrijdende 2-1 maakte. Serra had echter al gefloten voor een eerdere overtreding op Rebic, net voordat de bal bij Messias kwam. I Rossoneri waren woest en liepen in de 96ste minuut via Emmanuel Gyasi zelfs nog tegen een dure 1-2 nederlaag aan. Door de verliespartij bedraagt de achterstand van Milan nu twee punten op koploper Internazionale en bovendien heeft het een wedstrijd meer gespeeld.

Ongelooflijk maar waar ?? Spezia trekt in de aller, aller, allerlaatste seconde aan het langste eind en neemt de drie punten mee ?? De Milanezen zetten aan in de laatste minuten, maar het is Spezia dat via Gyasi toeslaat in de counter ?? #ZiggoSport #SerieA #MilanSpezia pic.twitter.com/LuOphCVqVc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 17, 2022

Volgens il Corriere della Sera was scheidsrechter Serra na afloop van het duel tussen Milan en Spezia zo overstuur dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. De arbiter zou door Zlatan Ibrahimovic en vier of vijf andere ploeggenoten zijn getroost. Zo werd hem verteld dat zulke fouten kunnen gebeuren. Niemand van de selectie vond het gepast om na de wedstrijd te klagen over de gemaakte fout.

Ook Pioli wilde de schuld in Italiaanse media niet bij de scheidsrechter leggen. “We weten dat dit onterecht was, maar we hebben alleen onszelf om naar te wijzen”, zei de trainer. “De scheidsrechter bood nog zijn excuses aan, maar het was niet eens een echte fout.” De afgekeurde goal van Messias dreigt in ieder geval wel de strijd om het kampioenschap in de Serie A te beïnvloeden. Internazionale neemt het zondag in een uitduel op tegen Atalanta, terwijl Milan in eigen huis Juventus ontvangt.