Real Madrid pakt Supercopa na rood en gestopte penalty in slotfase

Zondag, 16 januari 2022 om 21:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:34

Real Madrid heeft zondagavond voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Supercopa de España. In een enerverende strijd bleek de Koninklijke met 2-0 te sterk voor Athletic Club. Luka Modric en Karim Benzema verzorgden de Madrileense doelpuntenproductie. In de slotfase werd het nog even spannend toen Éder Milião met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd en een strafschop veroorzaakte, maar doelman Thibaut Courtois voorkwam dat Raúl García de buitenkans benutte. De eindstrijd werd net als de halve finales afgewerkt in Riyad, Saudi Arabië.

Ten opzichte van el Clásico kon Ancelotti kon niet beschikken over de geblesseerde Marco Asensio en de met het coronavirus besmette Dani Carvajal. Rechtsvoorin mocht Rodrygo de honneurs waarnemen, terwijl Lucas Vázquez invulling gaf aan de rechtsbackpositie. Centraal achterin keerde David Alaba terug ten koste van Nacho Fernández. Trainer Marcelino besloot om met dezelfde elf namen aan te treden als in het gewonnen duel met Atlético Madrid (1-2). De wedstrijd kwam moeizaam op gang voordat het eerste moment van opwinding genoteerd werd in de dertiende speelminuut.

De school van.. Luka Modric ????? Unai Simón moet toekijken hoe de Kroaat hem heerlijk passeert: 1-0 ??#ZiggoSport #Supercopa #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/YittJqUVKm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

In een poging een pass van Iñaki Williams binnen het zestienmetergebied te onderscheppen kreeg Alaba de bal tegen de onderarm. Zowel arbiter César Soto als de dienstdoende videoscheidrechter zag echter geen strafschop in het moment. Vijf minuten later kwam Benzema dicht bij de openingstreffer. De spits haalde uit vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar zijn poging schampte de linkerpaal. Vervolgens zagen onder meer Toni Kroos en Vinícius Júnior hoe hun speldenprikjes niet het gewenste resultaat opleverden.

Modric slaagde er ruim zeven minuten voor het rustsignaal wél in de score te openen. Na een aanval over de rechterflank sneed Rodrygo naar binnen en legde hij de bal op de rand van het strafschopgebied. Daar stond de Kroatische middenvelder klaar om het leer vervolgens op fraaie wijze in de rechterhoek te krullen. Met zijn treffer werd Modric, 36 jaar en 129 dagen, de oudste doelpuntenmaker ooit in de Supercopa en passeerde hij Raúl García en Aritz Aduriz (beiden 34 jaar en 187 dagen). Op slag van het rustsignaal hoopte Oihan Sancet de stand nog te nivelleren; zijn schot ging echter rakelings over.

De tweede helft was net vijf minuten onderweg toen Real Madrid voor de beslissing zorgde. Een schot van Benzema werd met de arm getoucheerd door de inglijdende Yeray Álvarez, waarna Soto, op advies van de videoarbiter, naar de stip wees. Benzema nam zijn verantwoordelijkheid en klopte doelman Unai Simón in de linkerbenedenhoek: 2-0. Athletic was niet bij machte om de achterstand in het restant van het tweede bedrijf te overbruggen, terwijl de Madrilenen genoegen leken te nemen met de stand op het scorebord. García kwam het dichtst bij een Baskische treffer, maar zijn kopbal in de 76ste minuut belandde in het zijnet.

Rood nog voor Militao en vervolgens een geweldige redding van Thibaut Courtois ??#ZiggoSport #Supercopa #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/Qq4KZa8JEb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

Toch werd het drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog spannend. Een kopbal van García belandde op de arm van Militão, die daarmee een doelpunt leek te voorkomen. Soto werd naar het scherm geroepen en kende een strafschop toe aan Athletic, terwijl hij Militão een rode kaart gaf. García ging zelf achter de bal staan, maar hij zag hoe doelman Thibaut Courtois redding bracht met zijn voet. Real Madrid trok de 2-0 zege over de streep en mocht de Supercopa heffen.