Joey Veerman mag bij PSV hopen op debuut als invaller

Zondag, 16 januari 2022 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:13

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zondagmiddag. Winteraankoop Joey Veerman begint op de bank, al liet zijn trainer vrijdag doorschemeren dat de middenvelder kan rekenen op speeltijd als invaller. Er is wel een basisplaats voor Maximiliano Romero, die in de voorhoede de voorkeur krijgt boven de niet fitte Carlos Vinícius. Het is de eerste basisplek voor de spits in de Eredivisie. De aftrap in Groningen is om 14.30 uur.

Schmidt wilde vrijdag op het persmoment in aanloop naar Groningen-uit nog niet vertellen of Veerman deze zondag gaat debuteren bij PSV. "Maar hij zal heel snel een belangrijke rol gaan spelen bij PSV", aldus de Duitser. "Joey is een speler met heel veel potentie. Deze stap is niet alleen goed voor zijn ontwikkeling, maar ook voor PSV. De kans is groot dat hij speeltijd krijgt, zeker nu Ibrahim Sangaré ontbreekt. Maar ik kan nog niet zeggen of hij ook gaat starten", aldus Schmidt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jordan Teze is in de PSV-defensie de vervanger van de geblesseerde André Ramalho. Marco van Ginkel neemt op het middenveld de plaats in van Ibrahim Sangaré, die met Ivoorkust bezig is aan de Afrika Cup. PSV treedt verder met vertrouwde namen aan in de Euroborg. Van Ginkel krijgt op de middenlinie assistentie van Érick Gutiérrez en Mario Götze. In de voorhoede moeten Ritsu Doan en Cody Gakpo zorgen voor aanvoer richting Romero, die al wel zes keer inviel dit seizoen bij PSV. Net als Vinícius ontbreekt Eran Zahavi door klein blessureleed bij de bezoekers. Noni Madueke en Ryan Thomas zijn al langer afwezig door diverse blessures. De backs Phillipp Mwene en Philipp Max nemen plaats op de bank.

Voor FC Groningen, waar kersverse aanwinst Melayro Bogarde op de bank start, en PSV is het de eerste wedstrijd in de Eredivisie in 2022. Beide ploegen kwamen elkaar al eerder tegen dit seizoen in het Philips Stadion. In een doelpuntrijk duel in augustus keek PSV in de beginfase tegen een 1-2 achterstand aan. Mede dankzij een sterke tweede helft werd alsnog met 5-2 gewonnen. PSV begon als koploper aan deze zondag, met 43 punten uit 18 competitieduels, maar is inmiddels ingehaald door Ajax (45 punten), dat met 0-3 zegevierde tegen FC Utrecht. De thuisploeg bezet de enigszins teleurstellende twaalfde plaats.

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Duarte, Suslov, Van Kaam; Ngonge, Strand Larsen, De Leeuw.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Obispo, Boscagli, Mauro Júnior; Van Ginkel, Gutiérrez, Götze; Doan, Romero, Gakpo.