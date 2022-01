‘Franse topclub benadert Ajax voor Nicolás Tagliafico’

Donderdag, 13 januari 2022 om 20:10 • Mart van Mourik

Olympique Marseille heeft zich bij Ajax gemeld voor Nicolás Tagliafico, zo melden diverse Franse media, waaronder RMC donderdagavond. De Franse topclub zou de 29-jarige linksachter graag op huurbasis inlijven en een optie tot koop willen bedingen bij de Amsterdammers. Mogelijk zou de Argentijnse trainer van L’OM, Jorge Sampaoli, een belangrijke rol spelen bij de eventuele overstap van Tagliafico.

Volgens de Franse berichtgeving zou Olympique Marseille reeds contact hebben opgenomen met Ajax. Het plan is dat Tagliafico per direct vertrekt naar de Franse havenstad. Eveneens hoopt men een een koopoptie te bedingen. Hoewel Sampaoli, bondscoach van Argentinië tussen juni 2017 en juli 2018, graag herenigd zou willen worden met de linksback, schrijft RMC dat het mogelijk een lastige klus wordt om Tagliafico los te weken bij Ajax.

Ajax zou namelijk niet bereid zijn om Tagliafico zomaar te laten gaan, daar er een volle voetbalkalender aankomt en de club eind februari al aantreedt tegen Benfica in de Champions League. Toch wil Sampaoli een poging wagen bij Ajax, daar hij naar verluidt uitstekend contact heeft gehouden met Tagliafico na het WK 2018 in Rusland. Eerder op de donderdag sprak Ajax-watcher Johan Inan zich in de AD Voetbalpodcast al uit over de toekomst van Tagliafico.

“Ik denk dat Tagliafico het seizoen bij Ajax zal afmaken. Maar je weet niet hoe het loopt in de laatste dagen van de transferperiode. Het kan zomaar zijn dat er een hele mooie club voor Tagliafico komt en dat Ajax hem moeilijk kan tegenhouden. Ajax kan wel zeggen dat ze een back-up moeten hebben, want ze zitten niet heel dik in de linksbacks", aldus Inan. Ten Hag kiest dit seizoen voor Daley Blind op de linksbackpositie. Tagliafico kwam dit seizoen tot negen wedstrijden in de Eredivisie, waarvan slechts twee keer als basisspeler.