Schreuder: ‘Messi wilde in eerste instantie niet, maar we kregen hem mee’

Woensdag, 12 januari 2022 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:04

De trainingen die Alfred Schreuder voorbereidde als assistent-trainer van Barcelona, vielen in de smaak bij Lionel Messi. De nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge blikt in een interview met Voetbal International terug op zijn dienstverband in het Camp Nou tussen augustus 2020 en oktober 2021. Ronald Koeman en Schreuder kenden aanvankelijk moeite om Messi te motiveren, maar slaagden daar gaandeweg hun eerste seizoen in.

"Lionel Messi wilde in eerste instantie niet", beaamt Schreuder, die met Koeman sprak over de motivatie van Messi. De hoofdtrainer maakte zich geen grote zorgen: Messi moest simpelweg 'het plezier' in het voetbal terugkrijgen en de rest zou vanzelf volgen, dacht Koeman. "Daar lag mijn rol", geeft Schreuder aan. "We trainden goed en op een manier die spelers gewoon leuk vinden. Ook Messi." De Argentijn zag met eigen ogen dat Koeman en Schreuder ook hun best deden om talenten als Pedri en Gavi bij de ploeg te betrekken. "Toen kregen we hem mee."

"Messi speelde weer met plezier en zag de potentie van die jonge gasten", legt de voormalig assistent van Koeman uit. "Hij gaf steeds het voorbeeld. Toen we de Copa del Rey wonnen en iedereen met hem op de foto wilde, al die spelers; zó was het toen ook, echt een team om Messi heen. En wat je dan krijgt: Busquets, Piqué, die zagen hoe Messi bezig was en wilden óók mee. Het blijft eeuwig zonde dat de tank leeg was op het moment dat we koploper konden worden. Ik ben ervan overtuigd dat we kampioen waren geworden als we van Granada hadden gewonnen."

Schreuder doelt op de 1-2 nederlaag tegen Granada op 29 april 2021. In die wedstrijd had Barcelona de koppositie kunnen overnemen in LaLiga, maar de nederlaag leidde een teleurstellend seizoensslot in, waarin Barcelona de titel uit handen gaf. Uiteindelijk werd Atlético Madrid kampioen en eindigde Barcelona op de derde plaats. "In de eerste helft staan we 1-0 voor, niks aan de hand. Daarna komen zij twee keer voor de keeper en we verliezen nog met 2-1. Sommige dingen in het voetbal zijn onverklaarbaar."

