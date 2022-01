Toekomst Paul Pogba lijkt stuk zekerder door ‘wederzijdse interesse’

Woensdag, 12 januari 2022 om 13:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:53

Paris Saint-Germain lijkt de grootste kanshebber op de handtekening van Paul Pogba, aldus L'Équipe. Ook Juventus en Real Madrid zijn nadrukkelijk in de markt voor de middenvelder van Manchester United, die na dit seizoen uit zijn contract loopt in Engeland. PSG heeft Pogba naar verluidt persoonlijk benaderd over eventuele interesse in een overstap naar zijn geboorteland, waar hij instemmend op reageerde.

Volgens de Franse sportkrant gaat het tussen Juventus, Real Madrid en PSG wat Pogba betreft. De 89-voudig Frans international wordt al sinds zijn overstap naar Manchester in verband gebracht met een terugkeer naar Juventus, waar hij tussen 2012 en 2016 al onder contract stond. Ook Real aast al een aantal jaren op Pogba's krabbel. In 2019 drong toenmalig coach Zinédine Zidane sterk aan op de komst van de fysiek sterke middenvelder, maar het kwam destijds niet tot een transfer. Huidig Real-trainer Carlo Ancelotti is evengoed gecharmeerd van Pogba, alleen zo overtuigd als Zidane is de Italiaan niet.

PSG heeft meer fiducie in de komst van de Fransman, die momenteel herstellende is van een slepende hamstringblessure. Het team van trainer Mauricio Pochettino is nadrukkelijk op zoek naar versterking van het middenveld, daar de komst van Georginio Wijnaldum niet zo uitpakte als gehoopt. Het perspectief op speeltijd voor Pogba is daarmee groot. PSG toonde zich afgelopen zomer tevens al slagvaardig in het aantrekken van transfervrije spelers. Naast Wijnaldum werden op die manier Gianluigi Donnarumma en Lionel Messi zonder afkoopsom toegevoegd aan de selectie van les Parisiens.

Ondanks dat Pogba nooit echt wist te overtuigen in Manchester, wil United hem onder geen beding kwijt. The Sun meldde afgelopen vrijdag dat men Pogba de bestbetaalde speler in de Premier League wil maken met een weeksalaris van 600.000 euro. De middenvelder is overigens niet de enige die zijn opties overweegt. Er zouden naar verluidt zo'n zeventien spelers ongelukkig zijn in Manchester, onder wie Donny van de Beek. De helft van de selectie zou een vertrek overwegen.