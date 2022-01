Advocaat: ‘Hij zit zo weer bij het Nederlands elftal als alles op de rit staat’

Woensdag, 12 januari 2022 om 08:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Dick Advocaat heeft er alle vertrouwen in dat Riechedly Bazoer nog een mooie carrière voor zich heeft. De 25-jarige verdediger annex middenvelder van Vitesse wordt begeerd door Feyenoord en PSV en kan bovendien rekenen op interesse van Benfica en Sporting Portugal. Het is echter de vraag of de clubs bereid zijn om een transfersom voor Bazoer te betalen, daar hij door een aflopend contract komende zomer gratis de deur uitloopt in Arnhem.

"Hij is een jongen met extra kwaliteit, dat blijf ik zeggen", vertelt Advocaat in het Algemeen Dagblad. De oefenmeester werkte bij FC Utrecht samen met Bazoer en zag hoe de zesvoudig international van Oranje zich onder Thomas Letsch verder doorontwikkelde de laatste jaren. De centrale verdediger had lange tijd een slecht imago over zich, maar lijkt nu ook op persoonlijk vlak grote stappen te zetten. "Die zit ook zo weer bij het Nederlands elftal als het allemaal op de rit staat. Deze jongen kan aan de bal zo goed voetballen."

Letsch was er onder meer verantwoordelijk voor dat Bazoer tegenwoordig als verdediger door het leven gaat. De Duitse trainer posteerde hem bij Vitesse als centrale verdediger in een driemansdefensie. "Die rol vult hij op een speciale manier in zoals er maar weinig doen en kunnen", zei Letsch daar eerder dit seizoen over. "Veel meer ploegen spelen in de structuur met drie centrale verdedigers en backs die hoog op het veld staan. Maar Riechedly combineert het comfortabel aan de bal zijn met heel slim verdedigen. Het is zo moeilijk om hem de bal af te pakken."

Advocaat heeft Bazoer altijd al een interessante speler gevonden voor Feyenoord. "Dat zei ik al bij FC Utrecht. Dat is ook wat ik destijds tegen hem heb gezegd." Bazoer speelde vanaf januari 2019 een halfjaar op huurbasis bij FC Utrecht, dat hem overnam van VfL Wolfsburg. In de zomer van datzelfde jaar besloot Vitesse hem definitief terug te halen naar Nederland, waar hij een contract voor drie seizoenen tekende. Komende zomer loopt die verbintenis af. Vitesse is er alles aan gelegen om Bazoer binnenboord te houden, daar de ploeg van Letsch met de Eredivisie, TOTO KNVB Beker en de Conference League nog op drie fronten meestrijdt dit seizoen.

"Als het ooit moet gebeuren, dan zou dit een mooie leeftijd voor een goede stap kunnen zijn", vult Fred Rutten zijn voormalig collega aan. "Een mooi moment. Eerst nog spelen in de top van de Eredivisie voordat hij nog eens in een grote competitie zou willen spelen. Het vraagt wel begeleiding van een ieder. Tijd en energie erin stoppen en goed kaderen." Bazoer ging dit seizoen onder meer over de schreef door een conflict met ploeggenoot Daan Huisman. Ook kreeg hij het bij Vitesse al een aan de stok met Oussama Tannane, die Vitesse vorige week inruilde voor Göztepe.