Dortmund wil Haaland verleiden tot langer verblijf met duizelingwekkend salaris

Dinsdag, 11 januari 2022 om 11:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:00

Borussia Dortmund heeft de hoop op een langer verblijf van Erling Braut Haaland nog niet opgegeven. BVB gaat deze week om de tafel met de Noorse doelpuntenmachine, zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en zijn vader Alf Inge Haaland. Volgens BILD is Dortmund bereid om Haaland een jaarsalaris van twintig miljoen euro te bieden als hij zijn toekomst aan de club verbindt.

Dortmund wil uiterlijk eind februari duidelijkheid van Haaland hebben over zijn toekomst. De aanvaller wordt al maandenlang in verband gebracht met een vertrek naar een Europese topclub, maar de Duitsers zijn niet van plan om hun sterspeler zonder slag of stoot te laten gaan. Dortmund doet er alles aan om Haaland langer in het Signal Iduna Park te houden. BILD meldt dat de directie van de club nog deze week om de tafel gaat met de spits, zaakwaarnemer Raiola en vader Alf Inge Haaland om te praten over zijn toekomst.

Vorige week maakte L’Equipe nog melding dat Dortmund bereid is om het huidige jaarsalaris van Haaland van acht miljoen euro te verhogen naar zestien miljoen euro. Volgens BILD gaat de club echter nog iets verder met een jaarsalaris van twintig miljoen euro. Bovendien zou de directie hopen dat andere factoren een rol spelen voor de Noor. De Duitse sportkrant ziet dat Haaland bij Dortmund een publiekslieveling is en ‘wordt vereerd als een messias’, trainer Marco Rose kent de spits door en door vanwege hun gezamenlijke tijd bij Red Bull Salzburg en tot slot kreeg Haaland speciale rechten, toen hij tijdens de eerste seizoenshelft op Marbella mocht revalideren na verschillende blessures onder toeziend oog van zijn eigen fysiotherapeut.

Haaland kan onder andere rekenen op interesse van Real Madrid. Directeur Hans-Joachim Watzke bevestigde onlangs de belangstelling van de Koninklijke in zijn sterspeler, maar gaf ook aan een langer verblijf van de spits in Dortmund niet uit te sluiten. Een salarisverhoging maakt deel uit van dat plan. "Een speler moet altijd tevreden zijn. We zullen ook praten over wat we qua personeel van plan zijn, misschien onafhankelijk van hem. En ook wat we met hem van plan zijn, misschien moet er meer geld bij", aldus Watzke.