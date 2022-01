De Boer hoopt op vlieguren Simons: ‘Ajax, PSV of Feyenoord zou leuk zijn’

Maandag, 10 januari 2022 om 23:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:26

Xavi Simons lijkt in korte tijd flinke stappen te maken bij Paris Saint-Germain. De middenvelder maakte zondag tegen Olympique Lyon (1-1) als invaller zijn eerste competitieminuten in het elftal van trainer Mauricio Pochettino. Bij Rondo van Ziggo Sport is er maandag vooral lof voor de fysieke metamorfose die Simons dit seizoen heeft ondergaan bij de koploper in Ligue 1.

“Ik vind hem echt ineens een man, een kerel geworden”, vertelt Ronald de Boer enthousiast. “Daarvoor was hij echt heel frivool en heel ielig, echt een jeugdspeler. “Hij is zo jong en dat is het probleem bij Paris Saint-Germain. Dan moet je zo exceptioneel zijn zoals bijvoorbeeld Kylian Mbappé. Hij moet gewoon vlieguren gaan maken, maar gaat hij dat doen? De kans is groot dat hij dat bij Paris niet krijgt. Een Nederlandse club zou leuk zijn voor hem, Ajax, PSV of Feyenoord. Wel top drie, anders zijn er denk ik wel andere clubs die hem graag willen hebben.”

Xavi Simons maakte indruk bij PSG, maar de Rondo-tafel was vooral onder de indruk van de metamorfose van de 18-jarige Nederlander ??#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/f5Ewu3xTA4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2022

Ook Youri Mulder heeft oog voor de fysieke ontwikkeling die Simons bij PSG gemaakt heeft. “Hij zag er goed uit, stevig”, zegt de analist. Marco van Basten is daarentegen helemaal niet bekend met de jeugdinternational van het Nederlands elftal. “Hij is achttien ofzo? Oh, hij is bij Barcelona opgeleid? Ik heb hem nog nooit zien voetballen”, zegt de analist. “Als hij vlieguren krijgt bij Paris Saint-Germain, dan wordt het echt een wereldtopper. Als dat niet het geval zou zijn, dan kun je beter voor een andere club kiezen waar je wel die vlieguren kunt maken.

Simons en PSG zijn al enige tijd in gesprek over een langere contractuele samenwerking. De middenvelder wil naar verluidt alleen zijn handtekening zetten als hij de garantie krijgt dat hij bij het eerste elftal betrokken blijft. Indien dat niet het geval is, gaat zaakwaarnemer Mino Raiola naar verluidt op zoek naar een nieuwe werkgever voor de zoon van voormalig profvoetballer Regilio Simons.

