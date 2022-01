Pochettino geeft toe: ‘Ik had inderdaad met Xavi Simons moeten beginnen’

Maandag, 10 januari 2022 om 06:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:00

Xavi Simons maakte zondagavond zijn eerste competitieminuten van het seizoen voor Paris Saint-Germain. De achttienjarige middenvelder deed als vervanger van Leandro Paredes de laatste twintig minuten van het uitduel met Olympique Lyon (1-1) mee. Simons liet vorige week al een goede indruk achter in de bekerwedstrijd bij Vannes (0-4). De optredens van de Nederlander, en leeftijdsgenoot Edouard Michut, kunnen Mauricio Pochettino bekoren.

Michut kwam tegelijkertijd als vervanger van Ander Herrera binnen de lijnen en verzorgde enkele minuten later de assist bij de 1-1 van Thilo Kehrer. Het team van Peter Bosz was na zeven minuten al op voorsprong gekomen via Lucas Paquetá. Op de vraag of Pochettino niet beter met Simons en Michut had kunnen beginnen, reageerde de trainer verrassend. “Daar heb je een goed punt, je hebt gelijk”, zei de Argentijn.

“Het was een fout, ik had met deze spelers moeten beginnen. Toen zij op het veld stonden hadden we veel meer beweging, agressie en doelgerichtheid in ons spel. Dat beviel mij zeker.” Simons, in 2019 overgekomen van Barcelona, maakte in april vorig jaar zijn eerste officiële minuten in het eerste van PSG. Twee maanden eerder was de beurt aan Michut. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 116 minuten in de Coupe de France.

Simons en PSG zijn al enige tijd in gesprek over een langere contractuele samenwerking. De middenvelder wil naar verluidt alleen zijn handtekening zetten als hij de garantie krijgt dat hij bij het eerste elftal betrokken blijft. Indien dat niet het geval is, gaat zaakwaarnemer Mino Raiola naar verluidt op zoek naar een nieuwe werkgever voor de zoon van voormalig profvoetballer Regilio Simons.