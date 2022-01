Corona zet streep door duel tussen Excelsior en ADO Den Haag

De ontmoeting tussen Excelsior en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie is uitgesteld. Binnen de selectie en technische staf van de Rotterdamse club is een aantal coronabesmettingen vastgesteld. Na overleg tussen de clubarts en de bondsarts van de KNVB is besloten om de wedstrijd uit te stellen. Het duel zou aanvankelijk vandaag om 14.30 uur van start gaan.

"Ondanks dat wij er als club alles aan doen om besmettingen tegen te gaan en ons houden aan de richtlijnen en een strikt testbeleid hanteren, zijn verschillende spelers en stafleden de afgelopen dagen positief getest", zo luidt het communique van Excelsior. "Doordat een te grote groep spelers als gevolg van besmettingen, blessures en schorsingen niet kan spelen, is na overleg tussen onze clubarts en de bondsarts van de KNVB besloten om de wedstrijd uit te stellen."

Enkele dagen voor de hervatting van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie waren er reeds coronazorgen. Ajax en Vitesse keerden terug van een trainingskamp in Portugal, terwijl onder meer PSV en Feyenoord hun buitenlandse trips op het laatste moment al hadden afgeblazen vanwege meerdere besmettingen. Uitstel van de competitiehervatting was volgens de KNVB absoluut niet aan de orde, zo werd afgelopen week duidelijk gemaakt.

"De competitie moet door. Iedereen zal zich aan de omstandigheden moeten aanpassen", was manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen duidelijk. "Er is geen ruimte om zomaar een speelronde uit te stellen. Alleen als een club echt geen team op de been kan brengen, wordt een wedstrijd afgelast." Twaalf veldspelers en een keeper zijn volgens de protocollen voldoende om te kunnen voetballen.

"Ajax heeft veel meer profspelers op de loonlijst staan dan bijvoorbeeld Helmond Sport, dus de situaties per club kunnen enorm verschillen", besefte Bluyssen. "Daarom nemen we per team de 25 spelers die het meest op het formulier hebben gestaan. Zijn er daarvan dertien of meer positief getest, mogen clubs pas vragen om uitstel."

Excelsior is bezig aan een sterk seizoen. De club uit Rotterdam veroverde de tweede periodetitel en staat op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. ADO kreeg dit seizoen zes punten in mindering wegens financiële problemen, maar bezet desondanks de vierde plaats.