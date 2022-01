Alfred Schreuder: ‘Noa Lang had nog steeds bij Ajax kunnen zitten’

Zaterdag, 8 januari 2022 om 08:30 • Daniel Cabot Kerkdijk

Alfred Schreuder kijkt ernaar uit om weer te werken met Noa Lang. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Ajax en zijn sinds een halve week herenigd nu Schreuder is aangesteld als opvolger van Philippe Clement bij Club Brugge. Schreuder weet derhalve als geen ander hoe de Oranje-international in elkaar steekt. “Creatieve spelers kunnen best wel eens moeilijke jongens zijn - in de goede zin van het woord”, vertelt Schreuder in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Hakim Ziyech had dat vroeger ook. Je moet bij hen de juiste snaar zien te raken. Natuurlijk zijn er dingen waarvan ik denk: ‘Dat is onnodig. Hoeft niet.’ Daar moeten we met elkaar eens over praten. Maar het is heel belangrijk dat je aan spelers zoals Noa veel vrijheden geeft”, benadrukt de trainer van Club Brugge. “Zolang ze geen misbruik maken van het teambelang. Want dat staat boven elk individueel belang.’’

Schreuder en Lang werkten in 2018 en 2019 met elkaar samen bij Ajax. “Als Noa had gewild, zat hij nu nog steeds bij de selectie van Ajax’’, aldus de trainer. “Maar hij wilde zijn carrière zelf bepalen. Dat tekent zijn persoonlijkheid. Noa wil belangrijk zijn. Hij was niet tevreden met het tweede plan bij Ajax. En zie, hij heeft zich de voorbije anderhalf jaar bij Club Brugge ook verder ontwikkeld.’’

Ziyech en Schreuder onderhouden nog steeds contact. De middenvelder noemde Schreuder recent zelfs zijn beste trainer, degene met de meeste invloed op zijn carrière, samen met voormalig Ajax-coach Peter Bosz. “Dat is leuk. Voor mij is het belangrijk dat de spelers met wie je werkt een goed gevoel hebben bij de samenwerking. Als je heel open en duidelijk bent, hoef je niet hard te zijn. Je helpt hen ook door zo direct te communiceren. Toen Ziyech bij FC Twente kwam heb ik hem als trainer meteen gezegd wat ik denk.’’