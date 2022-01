Mike Verweij: ‘Na verkoop van David Neres zal Overmars actie ondernemen’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 21:25 • Jeroen van Poppel

Hoewel er vanuit Engeland hele andere geluiden klinken, sluit Mike Verweij nog altijd niet uit dat Steven Bergwijn in januari naar Ajax komt. De journalist van De Telegraaf weet dat een uitgaande transfer van David Neres daarvoor wel een voorwaarde is. "Daarna kan Ajax pas schakelen en dan zal Marc Overmars actie ondernemen", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Hoewel Verweij eerder sprak over een huurdeal met Tottenham Hotspur, sluit de journalist ook een definitieve transfer niet uit. "Vanuit het kamp-Bergwijn zal er geen actie ondernomen worden, omdat hij al twee keer eerder in de startblokken stond om naar Ajax te gaan", aldus Verweij. "Toen hij nog speler was van PSV en afgelopen zomer, in het geval dat Ajax een akkoord zou bereiken met the Spurs. Om een derde teleurstelling te voorkomen, wachten ze nu totdat beide clubs een akkoord hebben. Dan is Bergwijn zeker bereid om naar Ajax te komen, dat ziet hij zeer zitten."

Vanuit Tottenham klinken andere geluiden, zo weet ook Verweij. Antonio Conte zei vrijdag nog op de persconferentie dat Bergwijn hard nodig is in Londen, nu Heung-Min Son door een spierblessure pas in februari terug is. "Dat is de officiële boodschap van Tottenham", stelt Verweij. "Er wordt altijd geroepen dat een verkoop onbespreekbaar is, omdat een speler anders opeens tien miljoen euro minder waard is. In principe is het altijd onbespreekbaar, totdat er een goed bedrag geboden wordt. Zij willen zich ook op andere posities versterken en daarvoor moet er ook verkocht worden. In de omgeving van de Italiaanse technisch directeur (Fabio Paratici, red.) zijn geluiden te horen dat als er een goed bedrag wordt geboden voor Bergwijn, er over een transfer te praten valt."

Voor het zover is, moet Ajax eerst Neres verkopen. De Braziliaanse rechtsbuiten staat in de serieuze belangstelling van Shakhtar Donetsk, zo meldde GOAL onlangs. Verweij bevestigt die informatie. "Shakhtar Donetsk ligt op poleposition. Dan zou er dertien tot vijftien miljoen euro binnenkomen. Daarna kan Ajax pas schakelen en dan zal Overmars actie ondernemen. Dus op dat vlak gebeurt er bij Ajax nu niks."