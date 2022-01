Barcelona wordt sneller dan verwacht ‘voor altijd’ verlost van Coutinho

Donderdag, 6 januari 2022 om 22:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

De gesprekken tussen Barcelona en Aston Villa over Philippe Coutinho zijn in een stroomversnelling geraakt. Sinds woensdag is bekend dat de Braziliaanse middenvelder op huurbasis zou kunnen overstappen naar the Villans, waar Steven Gerrard aan het roer staat. Sport onthult donderdagavond dat de manager zelf contact heeft opgenomen. Bovendien maakt de Catalaanse krant bekend dat Coutinho dicht bij een huurovereenkomst van achttien maanden is.

Bij de Premier League-club zou Coutinho dus herenigd worden met Gerrard, met wie hij nog samenspeelde bij Liverpool. Volgens de eerdere berichtgeving van diverse Spaanse journalisten zou er gesproken zijn over een verbintenis tot aan het einde van huidig seizoen. Nu meldt Sport echter dat Aston Villa bereid is om de middenvelder zelfs tot medio 2023 te huren. Een uitstekende uitkomst voor Barcelona, daar het contract van Coutinho in Barcelona eveneens afloopt. Dat betekent dat Coutinho helemaal niet meer terugkeert in de salarishuishouding van de Catalanen.

Volgens de laatste berichten uit Spanje kan de deal in de komende uren al beklonken worden. Ook zou Coutinho al op huizenjacht zijn in Birmingham. Met name Barcelona zou gebaat zijn bij een snelle afhandeling van de overeenkomst, aangezien aanwinst Ferran Torres dan mogelijk nog voor het LaLiga-duel met Granada van komende zaterdag ingeschreven kan worden. Woensdag slaagden los Azulgrana er ook al in om Dani Alves definitief in te schrijven.

Gerrard werd eerder op de donderdag door Sky Sports al geconfronteerd met de geruchten rondom zijn voormalig ploeggenoot. De manager had louter lovende woorden over voor de Braziliaan. “Ik kan begrijpen waarom veel supporters in het hele land over hem spreken. Ik denk niet dat je niet zomaar de bijnaam magician krijgt, dus hij is iemand voor wie ik ongelooflijk veel respect heb. Ik heb niets dan positieve dingen te zeggen over de speler. Hij is een vriend van mij, dus als mij de vragen worden gesteld, kan ik zo lang blijven spreken als je wilt.”

Eind december gaf Barcelona al te kennen optimistisch gestemd te zijn over de interesse in Coutinho. De Catalanen willen dolgraag van de 29-jarige aanvallende middenvelder af en Sport onthulde daarvoor drie opties in Engeland te hebben: Everton, Arsenal en Tottenham Hotspur zouden niet onwelwillend tegenover de komst van de Braziliaan hebben gestaan. Aston Villa bleek echter doortastender, mede vanwege de aanwezigheid van Gerrard. Coutinho is overbodig bij Barcelona en drukt met een nettosalaris van liefst veertien miljoen euro zwaar op de begroting.