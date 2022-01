Jansen reageert op geruchten over benaderde Van Wonderen: ‘Dat kan niet’

Donderdag, 6 januari 2022 om 13:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:06

Johnny Jansen heeft nog geen duidelijkheid over zijn toekomst als trainer bij sc Heerenveen en toch gaat het al over zijn opvolging. De Friese club zou gesprekken hebben gevoerd met Kees van Wonderen, al wil de trainer van Go Ahead Eagles daar niks van weten. Ook Jansen, die binnenkort in gesprek gaat met Heerenveen, vertrouwt de club erop niet achter zijn rug om met anderen in gesprek te gaan.

De Leeuwarder Courant meldde woensdagavond dat Heerenveen contact heeft gehad met Van Wonderen over het trainerschap in Friesland. De oefenmeester is bij Go Ahead bezig aan zijn laatste seizoen en zou ik beeld zijn om Jansen op te volgen. "Ik heb persoonlijk nog helemaal niks gehoord van Heerenveen", vertelt Jansen tegen het Friese dagblad. "Als het waar is wat jij schrijft, dan is het heel slecht. Dat kán gewoon niet. Zo ga je niet met mensen om. Ik heb Ferry gesproken en ik ga ervan uit dat dit niet is gebeurd. We hebben eind januari een gesprek met elkaar."

Ook de naam van Jon Dahl Tomasson viel al in Friesland. De voormalig trainer van Roda JC en Excelsior heeft besloten om na twee succesvolle jaren afscheid te nemen bij Malmö en kan bij Heerenveen herenigd worden met Ferry de Haan, met wie hij samenspeelde bij Feyenoord. "Die verhalen heb ik ook allemaal gelezen", zei de technisch directeur van Heerenveen deze week bij ESPN. "Maar ik heb werkelijk waar geen idee waar die verhalen vandaan komen. Ik ken hem inderdaad, redelijk goed zelfs. Ik heb bij Excelsior met hem gewerkt. Maar ik kan er duidelijk in zijn dat hetgeen ik gelezen heb niet klopt."

Eerder werd de naam van Van Wonderen in verband gebracht met FC Groningen, maar daar lijkt de voorkeur uit te gaan naar Frank Wormuth, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij Heracles Almelo en eerder samenwerkte met Mark-Jan Fledderus. Jansen wacht het gesprek met Heerenveen af, zo gaf hij deze week aan bij ESPN. "Geruchten horen bij deze wereld, het lijkt me niet nodig om me daar druk over te maken. Ik ben nu hier de trainer en daar ga ik mijn energie in stoppen. De komende tijd zullen we in gesprek gaan."