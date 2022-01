Alves krijgt eerste basisplek in opvallende formatie; Frenkie op de bank

Woensdag, 5 januari 2022 om 18:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:45

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt. Woensdagavond treden de Catalanen in de vierde ronde van de Copa del Rey aan tegen het Andalusische Linares. Laatstgenoemde werkt zijn competitiewedstrijden af in de Primera RFEF, het derde profniveau in Spanje. De opvallendste naam in de basiself van Barça is Dani Alves, die op de wedstrijddag nog werd ingeschreven bij de Spaanse voetbalbond. Luuk de Jong is geschorst voor het bekerduel; Frenkie de Jong begint vanaf de bank. Het eerste fluitsignaal van de ontmoeting in het Estadio Municipal de Linarejos klinkt om 19.30 uur.

Xavi kan voor het eerst in een officiële wedstrijd kan beschikken over Alves, die in tegenstelling tot Ferran Torres wél op tijd speelgerechtigd is. De Braziliaan zal starten vanaf de rechterkant in de 5-3-2-formatie. Verder keert de negatief geteste Jordi Alba terug in de basis. Bij los Azulgrana ontbreekt nog altijd een groot deel van de vaste basiself om uiteenlopende redenen. Sergiño Dest, Gavi, Philippe Coutinho, Ez Abde, Pedri en Alejandro Baldé ontbreken vanwege positieve coronatesten. Clément Lenglet en Samuel Umtiti missen het bekerduel wegen maagklachten, terwijl Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Memphis Depay en Ansu Fati nog niet hersteld zijn van hun respectievelijke blessures.

Onder de lat staat doelman Neto, die de voorkeur krijgt boven Marc-André Ter Stegen. Voor de sluitpost staat een driemanscentrum dat wordt gevormd door Ronald Araújo, Óscar Mingueza en Eric García. Op de linksbackpositie keer Alba terug, terwijl Alves rechtsachterin de vijfmansdefensie begint. Het middenveld wordt gevormd door Nico, Riqui Puig en Sergio Busquets (tegen RCD Mallorca afwezig wegens een schorsing), terwijl Frenkie de Jong op de bank zit.

Links in de spits staat Ferran Jutglà geposteerd, terwijl Ilias Akhomach links in de voorhoede staat. De zeventienjarige aanvaller kreeg ook tegen Mallorca (0-1 winst) 79 speelminuten. Luuk de Jong is geschorst voor de ontmoeting met Linares. Afgelopen seizoen pakte de Nederlander een directe rode kaart in de verlenging van de halve finale van de Copa del Rey; uitgerekend tegen Barcelona. Ousmane Dembélé keert terug in de wedstrijdselectie na een coronabesmetting en begint vanaf de bank.

Opstelling Barcelona: Neto; Alves, Mingueza, Araújo, Eric, Alba; Nico, Busquets, Puig; Ilias, Jutglà.