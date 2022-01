Transfer Ferran schiet in verkeerde keelgat in LaLiga: ‘Waar is de Fair Play?’

Woensdag, 5 januari 2022 om 07:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:19

José Bordalás heeft flinke kritiek geuit op het aankoopbeleid van Barcelona. De oefenmeester van Valencia vindt het onbegrijpelijk dat Barcelona zich voor 55 miljoen euro heeft kunnen verzekeren van de diensten van Ferran Torres en daarnaast de namen van Erling Braut Haaland en Álvaro Morata laat vallen. Bordalás heeft zelf weinig te besteden deze winter bij Valencia, zo kreeg hij te horen van de clubleiding.

Er ontstond veel commotie over. Hoe kan het financieel armlastige Barcelona zich een transfersom van 55 miljoen euro - een bedrag dat door bonussen nog met 10 miljoen euro kan oplopen - veroorloven voor Ferran Torres? "Barcelona heeft een schuld van driehonderd miljoen euro en heeft Ferran Torres aangetrokken", concludeert Bordalás. "Ik heb gelezen dat ze 55 miljoen euro voor hem betalen. Het exacte bedrag ken ik niet, maar dan zijn ze ook nog van plan Álvaro Morata te halen en kondigde de president meer aankopen aan. Hij had het over Erling Braut Haaland. Waar is de Fair Play?"

Het is bekend dat Barcelona het afgelopen jaar een verlies heeft geleden van 481 miljoen euro, waardoor de schuld is opgelopen tot ruim 1,35 miljard euro. Laporta zei in oktober echter dat er een grootschalige lening is afgesloten bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en dat is de reden dat er op dit moment geld is voor de komst van Ferran Torres. Barcelona heeft recent 600 miljoen euro geleend van Goldman Sachs, een bedrag dat over een periode van 35 jaar moet worden terugbetaald. Barcelona zou bovendien zelf nog enkele reserves hebben die kunnen worden gebruikt voor deze deal met Manchester City.

Een van de sleutels in het inschrijven van Ferran Torres lijkt Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller is voorlopig nog in het bezit van een aflopend contract, daar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis stroef verlopen. Dat de kritiek uit de hoek van Valencia komt is enigszins opmerkelijk, daar Ferran Torres in de sinaasappelstad zijn jeugdopleiding genoot en debuteerde in het profvoetbal in 2017. Via Manchester City, waar hij vooral te kampen had met blessureleed, kwam hij vorige maand dus bij Barcelona terecht. De 22-voudig Spaans international hoefde dit seizoen niet op al teveel speelminuten te rekenen in het elftal van manager Josep Guardiola.