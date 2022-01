’Luis Suárez wijst grootmacht af en heeft heel andere plannen’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 13:24 • Jordi Tomasowa

Juventus ziet in Luis Suárez de enige optie om Álvaro Morata te vervangen, zo meldt de Italiaanse krant Corriere dello Sport dinsdag groot op de voorpagina. Massimiliano Allegri zou de spits van Atlético Madrid graag willen verwelkomen, maar de poging van om Suárez binnen te halen lijkt tevergeefs. Volgens de krant en enkele Spaanse media heeft de Uruguayaan zijn zinnen gezet op een stap naar de Major League Soccer.

AS meldde eerder dat Morata voor 95 procent rond is met Barcelona, maar de 29-jarige Spanjaard zou volgens Corriere dello Sport niet mogen vertrekken voordat Juventus een vervanger in huis heeft gehaald. De krant meldt dat Allegri op zoek is naar een echte centrumspits, die het gewend is om te winnen en direct beschikbaar is. Daarom wordt Suárez gezien als de ideale vervanger voor Morata.

Suárez was in september 2020 al eens dicht bij een overstap naar Juventus. De aanvaller stond destijds nog onder contract bij Barcelona en reisde af naar Italië voor een taaltest die onderdeel was van een mogelijke transfer naar Juventus. Volgens onder meer Sky Italia en Sport Mediaset was er echter geknoeid met de test. Suárez zou voorafgaand aan de test alle antwoorden al hebben geweten. De deal ketste toen uiteindelijk mede hierdoor af.

Juventus zou Suárez nu alsnog graag verwelkomen, maar inmiddels ziet hij een vertrek naar Turijn volgens Spaanse media en Corriere dello Sport niet meer zitten. Zijn voorkeur gaat volgens hen uit naar een stap naar de MLS. Inter Miami CF, de club waar David Beckham eigenaar van is, heeft interesse om Suárez in te lijven. De 34-jarige aanvaller heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog eens in de Verenigde Staten wil voetballen.