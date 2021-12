Ünüvar, Dallinga en Feyenoord-huurling laten in dit team hele KKD achter zich

Donderdag, 30 december 2021 om 18:30 • Chris Meijer • Laatste update: 18:42

Nu 2021 op zijn einde loopt, is het tijd om de balans op te maken na de eerste seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. Voetbalzone heeft in samenwerking met Opta een selectie samengesteld van de beste spelers tot dusver. Formeel liep de eerste seizoenshelft na de negentiende speelronde af, maar voor dit elftal zijn de eerste twintig speelrondes meegewogen. Excelsior is met drie spelers hofleverancier van de eerste elf, waarin ook onder meer Naci Ünüvar en Robert Mühren een plek verdiend hebben.

Reservebank: Jay Gorter (Jong Ajax), Boy Kemper (ADO Den Haag), Arnaud Luzayadio (FC Emmen), Patrick Pflücke (Roda JC Kerkrade), Youri Regeer (Jong Ajax), Jort van der Sande (FC Eindhoven) en Jonas Arweiler (Almere City).

Romain Matthys (MVV Maastricht)

De doelman van MVV is misschien een opvallende naam in het elftal met de beste spelers van de eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie, daar de Limburgers een ietwat teleurstellende dertiende plek bezetten. Bovendien maakt de van KAS Eupen gehuurde Matthys pas sinds begin november minuten, nadat trainer Klaas Wels hem de voorkeur besloot te geven boven Thijmen Nijhuis. Matthys kan in de totaal acht wedstrijden die hij speelde echter indrukwekkende statistieken overleggen. Zo incasseerde hij pas 8 doelpunten, terwijl MVV in de 12 wedstrijden daarvoor maar liefst 32 tegentreffers kreeg. Op basis van expected goals had Matthys veertien tegentreffers moeten hebben geïncasseerd. Het verschil tussen het verwachte en daadwerkelijke aantal tegendoelpunten is het beste positieve verschil van alle keepers in de Keuken Kampioen Divisie. Matthys stopte maar liefst 46 van de 53 schoten op zijn doel, een reddingspercentage van maar liefst 87 procent.

Denso Kasius (FC Volendam)

Kasius laat alle verdedigers in de Keuken Kampioen Divisie met zijn statistieken op drie vlakken achter zich: balheroveringen (171), schoten (27) én afgeronde dribbels (43). De van FC Utrecht gehuurde rechtsback is van grote waarde voor het spel van koploper FC Volendam en tekende voorlopig in negentien competitiewedstrijden voor vijf doelpunten en twee assists. Daarmee is Kasius eveneens de meest scorende verdediger van de Keuken Kampioen Divisie, al deelt hij die titel wel met Jasper van Heertum van De Graafschap.

Redouan El Yaakoubi (Excelsior)

Geen speler stond in de eerste seizoenshelft zo vaak in het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie, Opta en Voetbalzone als Excelsior-aanvoerder El Yaakoubi: vijf keer, net als ploeggenoten Thijs Dallinga. Mede dankzij dit duo beleeft Excelsior een verrassend sterk seizoen, waarin de tweede periodetitel werd veroverd en momenteel met de tweede plek een virtueel Eredivisie-ticket in handen is. El Yaakoubi scoorde dit seizoen al drie keer en valt eveneens op met zijn passes vooruit: maar liefst 42 procent van de totaal 1004 passes waren voorwaarts.

Jeroen Veldmate (FC Emmen)

Alleen Robin van der Meer van Helmond Sport en Seydine N’Diaye van FC Dordrecht kunnen dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen een beter slagingspercentage van hun persoonlijke duels overleggen dan Veldmate. De 33-jarige centrumverdediger - die het gepromoveerde Go Ahead Eagles afgelopen zomer verruilde voor het gedegradeerde FC Emmen - won tot dusver 69 procent van zijn persoonlijke duels. Als aanvoerder geeft hij tevens leiding aan de met slechts vijftien tegentreffers minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie.

Lorenzo Burnet (FC Emmen)

In de woorden van Opta scoort Burnet dit seizoen bijzonder goed op de onderdelen defending (oftewel verdedigen) en possession (oftewel balbezit), al staat hij op het gebied van specifieke statistieken nergens in een top tien. “Burnet blijkt vooral allround een goede linksback”, zo luidt de conclusie. De afgelopen zomer na een avontuur bij het Deense HB Köge in Drenthe teruggekeerde Burnet leverde in de eerste seizoenshelft voorlopig één doelpunt en één assist namens de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

Marouan Azarkan (Excelsior)

Azarkan sprak in september tegenover Voetbalzone de ambitie uit om dit seizoen meer dan tien doelpunten en meer dan tien assists te leveren bij Excelsior. Met vijf treffers en vier assists is dat doel van de Feyenoord-huurling nog niet vervuld, maar als rechtsbuiten is hij wel uitermate belangrijk in het spel van de Rotterdammers. Geen speler creëerde dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen de meeste kansen na een carry, waarbij je minstens vijf meter loopt met de bal aan de voet en daarna dus een kans voor een teamgenoot voorbereidt: zestien keer.

Thom Haye (NAC Breda)

Haye laat zich dit seizoen bij NAC zien als een allroundmiddenvelder. Slechts één speler veroverde vaker balbezit dan Haye, terwijl hij na Patrick Pflücke van Roda JC Kerkrade ook de meeste meeste kansen creëerde: 47 om 58. Bovendien zorgde hij in negentien competitiewedstrijden voor vijf doelpunten en zeven assists voor de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie. Haye heeft volgens BN DeStem een aanbieding van NAC om zijn aflopende contract te verlengen naast zich neergelegd en lijkt aan het einde van het seizoen transfervrij op te pikken. Sparta Rotterdam wilde hem in januari al binnenhalen, maar die stap zag Haye niet zitten.

Sem Steijn (ADO Den Haag)

Voorafgaand aan het seizoen had Steijn nog geen minuut in het eerste elftal van ADO Den Haag gespeeld, maar hij is nu een van de grote smaakmakers in het team dat de eerste periodetitel veroverde. De aanvallende middenvelder was al goed voor elf doelpunten en twee assists en drukt ook met zijn spel een belangrijk stempel op het spel van ADO Den Haag. Steijn creëerde 41 kansen voor teamgenoten; slechts vijf spelers deden dat dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen voorlopig beter.

Naci Ünüvar (Jong Ajax)

Geen enkele speler gaf in de eerste seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie meer assists dan Ünüvar: acht stuks, evenveel als Joey Sleegers van FC Eindhoven. Daarnaast was de achttienjarige aanvaller namens Jong Ajax eveneens goed voor negen doelpunten. “Ik zit lekker in mijn vel, het team draait super goed en mijn statistieken zijn prima. Het gaat dit seizoen echt lekker”, zei Ünüvar onlangs in gesprek met Voetbalzone.. Een beloning voor zijn sterke seizoen volgde eerder deze maand, toen hij als invaller tegen Barendrecht zijn tweede officiële wedstrijd in het eerste elftal van Ajax speelde.

Robert Mühren (FC Volendam)

19 doelpunten, 7 assists, 80 schoten (meer dan iedere andere speler in de Keuken Kampioen Divisie) en 28 gecreëerde kansen voor teamgenoten: de naam van Mühren kan niet ontbreken bij de beste elf van de eerste seizoenshelft. De 32-jarige spits schoot de Keuken Kampioen Divisie de vorige twee seizoenen met totaal 64 (!) doelpunten al aan flarden namens SC Cambuur en trekt die lijn ook sinds zijn komst naar FC Volendam door. Mühren ontving eerder deze maand het Bronzen Kampioensschild voor de beste speler van de tweede periode en hoopt aan het einde van dit seizoen zijn tweede kampioenschap op rij te vieren.

Thijs Dallinga (Excelsior)

Mühren kan met Dallinga in dit elftal maar één aanvalspartner hebben. Sinds Opta deze data verzamelt (het seizoen 2008/09) gebeurde het nog nooit dat een speler voor de kerst al 25 keer had gescoord in de Keuken Kampioen Divisie. De ongekende doelpuntenproductie van de afgelopen zomer transfervrij van FC Groningen overgenomen spits in dienst van Excelsior is niet bepaald onopgemerkt gebleven, want hij werd bewierookt door Hans Kraay junior en Johan Derksen en zou in de belangstelling staan van onder meer sc Heerenveen en AZ. “Nee, de intentie is om te blijven”, zei Dallinga kort voor de winterstop bij ESPN. “We zijn dit jaar met iets supermoois bezig met zijn allen en dat resulteert nu ook in de periodetitel. Dat is alleen maar motivatie om met zijn allen door te knallen en daar hoor ik ook bij.”