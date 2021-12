‘Het was schitterend om onder mijn vader mijn debuut te maken in De Kuip’

Donderdag, 23 december 2021

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Sem Steijn, die dit seizoen op stormachtige wijze doorbreekt bij ADO Den Haag.

De meest tastbare bewijzen van een uitstekende seizoenshelft staan op een prominente plaats in huize Steijn. De eerste is het Bronzen Kampioensschild, dat hij als beste talent van de tweede periode vorige week ontving. “De bal heb ik laten ondertekenen en staat op de kast. Daar kan ik lekker naar kijken”, vertelt Sem Steijn met een glimlach. De twintigjarige middenvelder was eind november in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht goed voor een hattrick en verliet dus met de wedstrijdbal onder zijn arm het Cars Jeans Stadion. “Het is iets bijzonders, de eerste hattrick in je carrière. Je weet nooit of er ooit een tweede gaat volgen, dus je kan de eerste maar hebben.” Is het dan nog een strijd wie dit seizoen binnen de selectie van ADO Den Haag de meeste wedstrijdballen verzamelt? Thomas Verheydt heeft er tenslotte ook al een. Met een lach: “Nee, nee, we zijn samen een team. Dus daar maken we geen strijd van.”

Steijn ontvangt voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen NAC Breda uit handen van vader Maurice het Bronzen Kampioensschild voor het beste talent van de tweede periode.

Het team, dat is volgens Steijn het geheim van het succes van ADO Den Haag. “Ik was vroeger al wel een middenvelder die veel doelpunten maakte, maar ik denk dat het enorm helpt dat het team zo goed draait. Er loopt een goede spits, met wie ik een prima duo vorm. Het loopt gewoon lekker, dit is een fijn team om in te voetballen. Dat kun je niet los zien van mijn persoonlijke prestaties”, legt Steijn uit. Met elf doelpunten en twee assists in twintig competitiewedstrijden is hij voorlopig misschien wel een van de grote verrassingen bij ADO Den Haag. Voor de start van dit seizoen had Steijn namelijk nog niet eens zijn officiële debuut gemaakt voor de club waar hij al op zijn negende in de jeugdopleiding terechtkwam.

“Ik heb zeker geduld moeten hebben. Maar uiteindelijk heb ik het toch gehaald en dat geeft alleen maar een goed gevoel. Het is niet zomaar gekomen, ik heb er keihard voor moeten werken. Des te mooier is het dat het nu uiteindelijk gelukt is”, knikt Steijn. Hij bracht voorlopig anderhalf jaar van zijn carrière buiten Den Haag door, in het spoor van vader Maurice. Had dat anders geweest als hij bij ADO Den Haag al sneller kansen bij het eerste elftal had gekregen? “Dat had geen verschil gemaakt, nee. Dat ik naar VVV ging, had puur met de gezinssituatie te maken. Mijn vader tekende voor drie jaar bij en kon niet heen en weer blijven reizen. Dan had ik op mezelf moeten gaan wonen en ik denk niet dat ik dat gedaan had. Het was ook goed om een stap naar een andere omgeving te maken, dat zag ik als een avontuur. Dat ik weg ben geweest, heeft een groot aandeel gehad in waar ik nu sta.”

“Het was leuk om mijn vader anderhalf jaar te volgen, dat is wel goed geweest voor mijn carrière. Zeker bij VVV heb ik veel geleerd. Het buitenland was ook een goede ervaring, dat was een hele andere cultuur. Daar word je volwassen van, dat zie je nu misschien ook wel”, gaat hij verder. Steijn maakte bij VVV-Venlo een seizoen lang deel uit van de eerste selectie en was net zeventien toen hij onder zijn vader tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord debuteerde in de Eredivisie. “Het was schitterend om onder mijn vader mijn debuut te maken in De Kuip. Ik denk dat ik misschien nog wel een tikje harder heb moeten werken voor mijn debuut. We waren toen met een groepje van zes (naast Steijn Simon Janssen, Yahcuroo Roemer, Evert Linthorst, Aaron Bastiaans, Stan van Dijck, red.) die bij de grote talenten hoorden. Het ging voor mij hetzelfde als hoe het met die jongens ging.”

Steijn betreedt het veld van De Kuip voor zijn Eredivisie-debuut namens VVV-Venlo, in december 2018. Een jaar later speelde hij ook tegen sc Heerenveen, een duel waarin hij zijn eerste profdoelpunt aantekende.

Toen zijn vader in de zomer van 2019 bij Al-Wahda tekende, besloot Steijn na even te hebben getwijfeld ook mee te gaan naar Abu Dhabi. “Achteraf heb ik daar geen moment spijt van gehad. Dat was een fantastisch avontuur. Je woont in een andere cultuur, leert andere mensen kennen: alles is anders dan het hier is.” Steijn omschrijft het halfjaar dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten doorbracht ‘soms als vakantie’. “Na de training ging ik leuke dingen doen. Naar het strand, of lekker wat eten. Alles kan. Ze hebben daar alles: van de Formule 1 tot de UFC tot de grootste sterren die kwamen optreden. Het is snikheet, natuurlijk. We trainden om een uur of zes, maar dan was het nog steeds veertig graden. Super warm. In het begin liep ik iedere dag rond met een heel rood hoofd. Je traint minder lang, dat is een groot verschil. Een uur, hooguit anderhalf uur. In de winter was de temperatuur wel wat beter en kon er wel wat langer getraind worden. Het voetbal is een stuk fysieker. En er spelen andere dingen, zoals het geloof.”

Ondanks dat het dienstverband van Steijn senior bij Al-Wahda al na drie wedstrijden ten einde kwam, bleef het gezin in Abu Dhabi. Steijn had nog de mogelijkheid om bij een andere club in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag te gaan, maar koos ervoor om in de winter terug te gaan naar ADO Den Haag. “Ik vond het wel jammer om zonder familie terug te gaan. Maar ik vond het ook wel weer leuk om bij ADO te gaan spelen. Het was ook wel mooi geweest. Het is altijd mijn droom geweest om bij ADO in het eerste te spelen. Dat wilde ik nog steeds, dus daar ben ik voor teruggekomen.” De anderhalf jaar die volgden, waren echter niet altijd even makkelijk. ADO Den Haag was bij tijd en wijle een ware duiventil en in het komen en gaan van spelers behoorde Steijn nooit tot de wedstrijdselectie. “Als je ziet dat het slecht gaat, ga je jezelf afvragen waarom jij je kans niet krijgt.”

Steijn en Luuk Koopmans vieren het winnen van de eerste periodetitel. Die werd veroverd na een 2-6 overwinning op MVV Maastricht, waarin Steijn twee keer scoorde.

Dat er afgelopen zomer na de degradatie uit de Eredivisie maar liefst negentien spelers vertrokken, gaf Steijn het gevoel dat dit weleens het seizoen van zijn doorbraak zou kunnen worden. “Er waren minder financiële middelen, minder budget en minder spelers, dus dit was het moment om het te laten zien. Die kans heb ik gekregen en met beide handen aangepakt. Ik was hier wel klaar voor, ja. Dat was ook wat iedereen om me heen zei.” En ondanks dat er heel veel spelers vertrokken en het de afgelopen maanden bestuurlijk uiterst onrustig is geweest bij ADO Den Haag, wordt er op het veld uitermate stabiel gepresteerd. “Er zijn een hoop spelers gegaan, maar ook wat jongens voor teruggekomen en zij zijn heel belangrijk voor ons geweest. We hebben een hechtere groep, dus in dat opzicht is het beter geworden.”

Het resulteert voorlopig in een vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, al had ADO Den Haag gedeeld tweede gestaan als het geen zes punten was verloren als gevolg van een niet sluitende begroting. Deelname aan de play-offs om promotie is echter al zeker na het winnen van de eerste periodetitel. “De periodetitel was super gaaf. Ik kom uit Den Haag en ben altijd fan geweest van ADO, dus dan is het super om een prijs te pakken. Want ik zie de periodetitel wel als een prijs. Dat pakken ze me gelukkig niet meer af, het was prachtig om te kunnen vieren met de fans.” Steijn speelt doorgaans als meest aanvallende middenvelder achter spits Verheydt. “Ik wist wel dat ik in staat was om doelpunten te maken, maar het zijn er nu wel heel veel. Je kunt wel zeggen dat het heel voorspoedig loopt. Ik mag zeker niet klagen. Ik speel lekker mijn wedstrijden en ben ook nog eens belangrijk voor het team.”

Als het een beetje meezit, kan Steijn dit seizoen iets neerzetten dat zijn vader met hun club niet lukte: promoveren naar de Eredivisie. “Nee, hij is als speler wel met NAC gepromoveerd. Niet met ADO. Dus daar valt nog wel wat te halen”, grijnst Steijn. Toch is er absoluut geen sprake van een strijd tussen vader - die totaal 98 wedstrijden voor ADO Den Haag speelde en na zijn loopbaan als jeugd-, assistent-, interim- en uiteindelijk hoofdtrainer in de Hofstad werkte - en zoon. “Hij was een heel ander type speler dan ik, dus het is niet echt eerlijk om ons te vergelijken. Hij was een nummer zes met een goed linkerbeen, die helemaal niet in de zestien kwam. Ik ben een aanvallende middenvelder en loop alleen maar in de zestien. Hij deed zijn verdedigende werk en dat kan ik weer minder goed. Of we eigenlijk perfect samen op het middenveld hadden kunnen spelen? Dat was denk het beste geweest. Ja, dat is een goede.”

Steijn viert een doelpunt tijdens de uitwedstrijd tegen Almere City.

“Hij kijkt alles en is er altijd bij, als het kan. Meestal krijg ik kort na de wedstrijd eerst een kort berichtje. ‘Goed gespeeld’, ‘mooie goal’, ‘ongelukkig’ of ‘wat minder’. Effe kort. En dan thuis hebben we het er nog wat langer over. We hebben het er veel over: over hoe het gaat, wat beter kan en wat ik slimmer kan doen. Met dat advies doe je ook wel wat, natuurlijk.” Steijn kan zelf duidelijk formuleren wat er in zijn ogen nog beter kan. “Ik wil wat meer ballen afpakken, mijn verdedigende taken wat beter uitvoeren. Slimmer lopen of druk zetten: daar valt nog winst te behalen. Je merkt wel dat het beter gaat naarmate je meer wedstrijden speelt. Ik ben fysiek beter geworden, dat was het belangrijkste. De afgelopen anderhalf jaar heb ik behoorlijke stappen gemaakt. Wedstrijden spelen is de beste leerschool. Ik voetbal nu met vertrouwen, ben rustiger aan de bal, word slimmer en maak daardoor betere keuzes. In die dingetjes merk je wel dat je stappen zet.”

Hoe zien zijn doelen er dan na zo’n goede eerste seizoenshelft uit? “Ik heb persoonlijk nog steeds niet echt een doel. Mijn enige doel voor het seizoen was om basisspeler te worden. Verder wilde ik geen bepaalde doelen stellen, want dan ga je er een bepaalde druk op leggen en dat wilde ik niet. Dat pakt voorlopig goed uit, dus dat houd ik lekker vast”, reageert Steijn. Zijn contract bij ADO Den Haag loopt voorlopig nog komende zomer af. “ADO heeft geen optie. Dus we gaan praten over een nieuw contract, dat ligt nog open.” Grijnzend: “Ik ga ervan uit dat dit voldoende is om een nieuw contract te kunnen tekenen.”

Naam: Sem Steijn

Geboortedatum: 12 november 2001

Club: ADO Den Haag

Positie: middenvelder

Sterke punten: doelgerichtheid, passing, techniek